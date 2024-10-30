Алексей Протас провел один из лучших матчей в карьере в НХЛ 1 30.10.2024, 10:02

Алексей Протас

Фото: Getty Images

Белорус внес весомый вклад в победу своей команды над «Нью-Йорк Рейнджерс».

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас внес весомый вклад в победу своей команды в поединке Национальной хоккейной лиги против «Нью-Йорк Рейнджерс» — 5:3, сообщает сайт НХЛ.

Белорус отметился голом и двумя результативными передачами. Протас третий раз за время выступлений в НХЛ набрал три очка в одном матче.

На счету Алексея победная шайба. Он замкнул прострел партнера во втором периоде. А до этого нападающий дважды помог забить Александру Овечкину, который продолжает погоню за Уэйном Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах (у россиянина их стало 857 — до Гретцки 37 шайб).

Протас провел на льду 15 минут 30 секунд, трижды бросил по воротам и заработал показатель полезности +3. Белорус был признан второй звездой матча.

«Провели выдающуюся игру, и я думаю, что мы заслужили эту победу», — сказал он после игры.

«Вашингтон» взял небольшой реванш за поражение от «Рейнджерс» в первом раунде минувшего розыгрыша плей-офф. Тогда в серии 1/8 финала «столичники» уступили во всех четырех матчах.

Алексей результативно начал нынешний сезон. Сейчас он пятый в списке бомбардиров своей команды, набрав в восьми матчах 7 (2 + 5) очков. «Кэпиталз» одержали шесть побед в этих восьми играх на старте сезона и пока занимают четвертое место в своей конференции.

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