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«Москву и Питер ждет холодная зима»

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  • 30.10.2024, 10:14
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«Москву и Питер ждет холодная зима»

Удары ВСУ обернутся серьезными последствиями для РФ.

Украина готова к непростой зиме благодаря поддержке партнеров, тогда как Россия сталкивается с трудностями из-за атак на инфраструктуру. Об этом сегодня, 29 ноября, заявил в эфире телеканала FREEДОМ управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний.

Если удары будут продолжаться, а это неизбежно, пока российские войска остаются на украинских землях, жителям России, в частности Москвы и Санкт-Петербурга, грозит холодная зима.

«Вопрос энергетической инфраструктуры поднимался со стороны России, потому что они почувствовали, что в эту игру, оказывается, можно играть вдвоем. Когда первые дроны начали «выносить» НПЗ, на Западе поднялся крик о том, что этого делать не следует, поскольку это, оказывается, является гражданской инфраструктурой», - сказал он.

Он отметил, что Силы обороны Украины активно наносят удары, в частности по нефтебазам и НПЗ России, достигнув в этом значительных результатов.

«Россияне теперь не экспортируют нефтепродукты, цены на них растут, и они входят в зиму в не лучшем положении. Они начали поднимать вопрос о том, чтобы не бить по инфраструктуре - в частности, об этом говорил Шойгу (министр обороны России, - ред.). Но потом произошла Курская область, и это тоже очень важный момент, потому что для того, чтобы договориться по энергетике, необходимо сначала, получается, договориться по Курску», - подчеркнул Загородний.

Эксперт также подчеркнул позицию Киева по Курской области: российские войска должны оставить украинские территории.

«Потом - поговорим об энергетике. Энергетика сейчас больше нужна россиянам. В Украине возможна холодная зима, но у нас есть поддержка партнеров и импорт электроэнергии из того же Европейского Союза. У россиян же точно будет холодная зима: удары по энергетической инфраструктуре могут привести к крайне нежелательным последствиям для таких городов, как Санкт-Петербург и Москва. На юге у них тоже проблемы: недавно они обращались за помощью к Азербайджану и Грузии из-за ударов на пике потребления в июле 2024 года. Злые языки поговаривают, что турбина на Ростовской АЭС как-то не очень хорошо стала себя чувствовать после этого», - подытожил Тарас Загородний.

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