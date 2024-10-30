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СМИ: Генерал КНДР прибыл на фронт со «Штурмовым корпусом»

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  • 30.10.2024, 10:19
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СМИ: Генерал КНДР прибыл на фронт со «Штурмовым корпусом»

Этот командующий является приближенным к Ким Чен Ыну.

КНДР направила в Россию группу из 11-12 тысяч военных вместе с заместителем начальника генерального штаба Ким Йон Боком. Этот командующий является приближенным к Ким Чен Ыну, что повышает его статус в этой миссии, пишет Defense Express.

По данным южнокорейской разведки, Ким Йон Бок будет руководить операцией северокорейских сил в войне против Украины. В прошлом он командовал 11-м «штурмовым» корпусом, на основе которого сформированы войска спецназначения КНДР.

Однако его чин заместителя начальника генштаба и звание генерал-полковника могут не совсем соответствовать командованию 12-тысячным контингентом, что обычно поручается офицерам низшего уровня. Маловероятно, что северокорейским генералам дадут фактическое командование, ведь их задача, вероятно, сводится к тому, чтобы действовать как вспомогательная сила.

Defense Express отмечает, что основной задачей Ким Йон Бока, возможно, является получение практического опыта от российских военных, что позволит скорректировать стратегии Северной Кореи в противостоянии с Южной Кореей, улучшить подготовку военных и внедрить новые подходы в управлении войсками.

Для Северной Кореи это очень важный опыт, поскольку ее вооруженные силы действуют в условиях международной изоляции. Войска КНДР могут перенять подходы России, в частности массированное применение артиллерии, ограниченная механизация и тактика непрерывных атак многочисленными силами.

Впрочем, есть один ключевой элемент, которого КНДР пока не хватает - дроны. Пхеньян, вероятно, рассматривает возможность получения российских технологий в сфере разведывательных и ударных БПЛА для использования в будущих операциях.

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