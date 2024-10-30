За сутки силы ЦАХАЛа атаковали более 100 объектов «Хизбаллы» в Ливане
- 30.10.2024, 10:35
Среди целей была пусковая установка, из которой обстреливали Израиль.
30 октября армейская пресс-служба сообщает о том, что истребители ВВС за минувшие сутки атаковали более 100 террористических объектов и ликвидировали десятки террористов организации «Хизбалла» на всей территории Ливана, пишут «Детали».
Среди атакованных целей была пусковая установка, из которой 29 октября обстреляли Маалот-Таршиху.
Силы 146-й дивизии продолжили свою деятельность в районе Южного Ливана. За минувшие сутки они обнаружили вооружение и атаковали десятки террористических объектов, в том числе пусковые установки для противотанковых ракет и военные здания. Беспилотники выявили и атаковали отряды террористов «Хизбаллы».
Силы 91-й дивизии продолжают разрушать шахты, находить оружие и ликвидировать террористов. За прошедшие сутки силы обнаружили зенитные ракеты и карты, на которых указаны цели для обстрела на территории Израиля.
В ходе операции силы обнаружили большое количество оружия и пусковых установок, расположенных среди гражданских зданий и нацеленных на северные населенные пункты.
162-я дивизия продолжает действовать в районе Джебалии на севере сектора Газа, силы за последние сутки ликвидировали десятки террористов с воздуха и в боях лицом к лицу.
Бойцы 252-й дивизии вместе с бойцами дивизии «Газа» продолжают деятельность на юге и в центре сектора Газа, за последние сутки силы ликвидировали террористов и уничтожили объекты террористической инфраструктуры в этом районе.