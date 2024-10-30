На границе Беларуси с Литвой могут перекрыть дороги 30.10.2024, 10:47

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Из-за военной техники.

Сегодня, 30 октября, в Островецком районе проходят учения, направленные на оценку готовности государственных структур к взаимодействию и реагированию на террористические угрозы, информирует Комитет госбезопасности.

В этих учениях участвуют различные подразделения, включая КГБ, МВД, Министерство обороны, Следственный комитет, МЧС и другие государственные организации.

По информации КГБ, в рамках учений будет задействована военная и специализированная техника, а также введены меры по усиленному контролю и ограничению дорожного движения в зоне, где проходят эти мероприятия.

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