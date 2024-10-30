Потери ВСУ сократились почти втрое
- 30.10.2024, 10:49
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Благодаря одной инновации.
В ВСУ почти на треть удалось уменьшить потери среди украинских военных из-за использования роботизированных комплексов в подразделениях. Об этом сообщает NV со ссылкой на собственный источник в Генеральном штабе.
Издание отмечает, что Центральным научно-исследовательским институтом ВСУ было проведено моделирование. Согласно ему благодаря применению роботизированных комплексов в подразделениях потери личного состава уменьшились до 30%. Этот факт подтвержден на линии боевого соприкосновения в ходе ведения боевых действий.
В Генштабе отметили, что небольшие роботизированные логистические платформы почти полностью осуществляют логистику на расстоянии до 5 км. Их использование позволяет не только обеспечивать личный состав патронами, боеприпасами и пищевыми продуктами, патронами, но и эвакуировать раненых. Это все происходит в дистанционно-управляемом режиме и не позволяет врагу наносить при этом потери украинским защитникам.
Соответствующие технологические разработки есть в наличии в большинстве воинских частей. В настоящее время проводится работа по обеспечению стимулирования такой инновационной деятельности.