«Лучше, чтобы администрация школы об этом не знала»
- 30.10.2024, 10:54
Белорусы рассказали об идеологии в школах.
«Наша Ніва» поинтересовалась у родителей подростков, как за последние годы изменилась ситуация с государственной идеологией в школах.
Членство в БРСМ стало почти обязательным
Бывшая учительница делится впечатлением коллег: патриотическому воспитанию сейчас уделяют гораздо больше внимания, чем это было лет пять назад.
«Стали активнее следить за тем, чтобы все записывались в пионеры и особенно в БРСМ. Нельзя сказать, что раньше не было случаев, когда в некоторых школах перегибали с добровольно-принудительным зачислением в БРСМ, но сейчас масштабы другие.
Раньше некоторые классные руководители могли себе позволить не заставлять детей вступать в БРСМ, и никаких последствий, как для учеников, так и для учителей, не было. Хочешь – иди, не хочешь — не иди».
Теперь же, по словам бывшей учительницы, с этим стало строго. Администрация давит на учителей, а те, в свою очередь, на учеников.
Патриотизму учат даже на родительских собраниях
Мать двух подростков 13 и 16 лет отмечает, что идеологии прибавилось еще с началом учебного года 2021-2022.
«Сейчас даже на родительских собраниях тема «патриотизма» занимает первое место. Разговорам об этом отводят большую часть времени. Сам образовательный процесс уже на втором месте», — говорит женщина.
Мать школьников отмечает, что также стало больше собраний для детей, на которых так или иначе продвигают государственную идеологию.
«История Беларуси детям кажется так, будто она началась если не с 1994 года, то в лучшем случае с образования СССР. Раньше как будто ничего и не было».
По словам женщины, сейчас в школах активно борются с тем, чтобы дети не ехали учиться за границу.
«Недавно старшеклассникам раздавали анкеты, где спрашивали, куда они собираются поступать. Наш сын ответил, что в Беларуси, хотя это не так. Но лучше, чтобы администрация школы об этом не знала», — признается женщина.
Были случаи, когда, узнав, что ученик планирует поступать, например, в Польшу, администрация школы начинала ему мешать.
«Могут медлить с выдачей документов, могут занижать баллы. Некоторые учителя начинают промывать мозги детям, что их там в Европе никто не ждет, и дальше в этом духе.
Учителям и администрации прилетает сверху, если в школе большой процент учеников поступает за границу, поэтому это сейчас совсем не приветствуется. Из-за этого мы предупредили старшего сына, чтобы не распространялся о своих планах по учебе в Польше», — признается женщина.
Начали отмечать 2 апреля
Еще один отец подростка, с которым поговорила «Наша Ніва», делится, что школьникам часто рассказывают о Лукашенко.
«Раньше в школах много говорили об опасности употребления наркотиков и алкоголя. Сейчас это не в тренде, ведь для них важнее рассказать, какой у нас классный руководитель [страны] и насколько важен праздник 17 сентября.
Традиционно очень много внимания уделяют теме ВОВ. На 2 апреля также устраивают какие-то мероприятия, хотя раньше о так называемом празднике «единения народов Беларуси и России», кажется, даже не упоминали», — говорит отец девятиклассника.