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«Лучше, чтобы администрация школы об этом не знала»

  • 30.10.2024, 10:54
«Лучше, чтобы администрация школы об этом не знала»

Белорусы рассказали об идеологии в школах.

«Наша Ніва» поинтересовалась у родителей подростков, как за последние годы изменилась ситуация с государственной идеологией в школах.

Членство в БРСМ стало почти обязательным

Бывшая учительница делится впечатлением коллег: патриотическому воспитанию сейчас уделяют гораздо больше внимания, чем это было лет пять назад.

«Стали активнее следить за тем, чтобы все записывались в пионеры и особенно в БРСМ. Нельзя сказать, что раньше не было случаев, когда в некоторых школах перегибали с добровольно-принудительным зачислением в БРСМ, но сейчас масштабы другие.

Раньше некоторые классные руководители могли себе позволить не заставлять детей вступать в БРСМ, и никаких последствий, как для учеников, так и для учителей, не было. Хочешь – иди, не хочешь — не иди».

Теперь же, по словам бывшей учительницы, с этим стало строго. Администрация давит на учителей, а те, в свою очередь, на учеников.

Патриотизму учат даже на родительских собраниях

Мать двух подростков 13 и 16 лет отмечает, что идеологии прибавилось еще с началом учебного года 2021-2022.

«Сейчас даже на родительских собраниях тема «патриотизма» занимает первое место. Разговорам об этом отводят большую часть времени. Сам образовательный процесс уже на втором месте», — говорит женщина.

Мать школьников отмечает, что также стало больше собраний для детей, на которых так или иначе продвигают государственную идеологию.

«История Беларуси детям кажется так, будто она началась если не с 1994 года, то в лучшем случае с образования СССР. Раньше как будто ничего и не было».

По словам женщины, сейчас в школах активно борются с тем, чтобы дети не ехали учиться за границу.

«Недавно старшеклассникам раздавали анкеты, где спрашивали, куда они собираются поступать. Наш сын ответил, что в Беларуси, хотя это не так. Но лучше, чтобы администрация школы об этом не знала», — признается женщина.

Были случаи, когда, узнав, что ученик планирует поступать, например, в Польшу, администрация школы начинала ему мешать.

«Могут медлить с выдачей документов, могут занижать баллы. Некоторые учителя начинают промывать мозги детям, что их там в Европе никто не ждет, и дальше в этом духе.

Учителям и администрации прилетает сверху, если в школе большой процент учеников поступает за границу, поэтому это сейчас совсем не приветствуется. Из-за этого мы предупредили старшего сына, чтобы не распространялся о своих планах по учебе в Польше», — признается женщина.

Начали отмечать 2 апреля

Еще один отец подростка, с которым поговорила «Наша Ніва», делится, что школьникам часто рассказывают о Лукашенко.

«Раньше в школах много говорили об опасности употребления наркотиков и алкоголя. Сейчас это не в тренде, ведь для них важнее рассказать, какой у нас классный руководитель [страны] и насколько важен праздник 17 сентября. 

Традиционно очень много внимания уделяют теме ВОВ. На 2 апреля также устраивают какие-то мероприятия, хотя раньше о так называемом празднике «единения народов Беларуси и России», кажется, даже не упоминали», — говорит отец девятиклассника.

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