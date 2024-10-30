Партизаны проникли на важный командный пункт РФ в Донецкой области 30.10.2024, 10:55

Собраны интересные данные.

Партизаны пробрались на командный пункт 37-й бригады ВС РФ. Офицеры этой бригады занимаются управлением боев в Донецкой области.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Агент из числа российских военнослужащих сумел проникнуть на один из командных пунктов (КП) 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Донецкой области», - говорится в сообщении.

По данным партизан, на этом КП сосредоточено множество офицеров, которые организуют управление боем на одном из участков в Донецкой области.

«Агент сумел собрать значительный объем данных о расположении личного состава, техники и складов противника, часть из которых уже была успешно уничтожена. Это ослабило возможности оккупационных войск к ведению наступательных действий на одном из направлений», - говорят в «АТЕШ».

Что известно о 37-й бригаде РФ?

Бригада оккупантов входит в состав группировки войск «Восток». Эта группировка сейчас ведет активное наступление на юго-востоке Украины. Именно эта бригада, состоящая в большинстве своем из оккупантов из Бурятии, совершала множество военных преступлений в Киевской области.

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