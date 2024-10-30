Партизаны проникли на важный командный пункт РФ в Донецкой области
- 30.10.2024, 10:55
Собраны интересные данные.
Партизаны пробрались на командный пункт 37-й бригады ВС РФ. Офицеры этой бригады занимаются управлением боев в Донецкой области.
Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».
«Агент из числа российских военнослужащих сумел проникнуть на один из командных пунктов (КП) 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Донецкой области», - говорится в сообщении.
По данным партизан, на этом КП сосредоточено множество офицеров, которые организуют управление боем на одном из участков в Донецкой области.
«Агент сумел собрать значительный объем данных о расположении личного состава, техники и складов противника, часть из которых уже была успешно уничтожена. Это ослабило возможности оккупационных войск к ведению наступательных действий на одном из направлений», - говорят в «АТЕШ».
Что известно о 37-й бригаде РФ?
Бригада оккупантов входит в состав группировки войск «Восток». Эта группировка сейчас ведет активное наступление на юго-востоке Украины. Именно эта бригада, состоящая в большинстве своем из оккупантов из Бурятии, совершала множество военных преступлений в Киевской области.