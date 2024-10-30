закрыть
30 октября 2024, среда, 11:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Партизаны проникли на важный командный пункт РФ в Донецкой области

  • 30.10.2024, 10:55
Партизаны проникли на важный командный пункт РФ в Донецкой области

Собраны интересные данные.

Партизаны пробрались на командный пункт 37-й бригады ВС РФ. Офицеры этой бригады занимаются управлением боев в Донецкой области.

Об этом сообщает Telegram-канал партизанского движения «АТЕШ».

«Агент из числа российских военнослужащих сумел проникнуть на один из командных пунктов (КП) 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в Донецкой области», - говорится в сообщении.

По данным партизан, на этом КП сосредоточено множество офицеров, которые организуют управление боем на одном из участков в Донецкой области.

«Агент сумел собрать значительный объем данных о расположении личного состава, техники и складов противника, часть из которых уже была успешно уничтожена. Это ослабило возможности оккупационных войск к ведению наступательных действий на одном из направлений», - говорят в «АТЕШ».

Что известно о 37-й бригаде РФ?

Бригада оккупантов входит в состав группировки войск «Восток». Эта группировка сейчас ведет активное наступление на юго-востоке Украины. Именно эта бригада, состоящая в большинстве своем из оккупантов из Бурятии, совершала множество военных преступлений в Киевской области.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников