Валерий Карбалевич: Складывается впечатление какого-то провала у Лукашенко 1 30.10.2024, 11:21

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Валерий Карбалевич

Диктатор запутался.

Решение Лукашенко «баллотироваться» на новый срок прозвучало рутинно. Можно предположить, что это произошло потому, что нам неизбежно пришлось бы ответить на вопрос: почему Лукашенко изменил свою прежнюю позицию? Ведь в 2020 году и позже он неоднократно заявлял, что больше не собирается «баллотироваться».

Об этом в своей авторской колонке для «Радио Свобода» рассуждает политический обозреватель Валерий Карбалевич:

— Власти запустили флешмоб, участники которого просят Александра Лукашенко «баллотироваться» на седьмой срок. Показывают серию видеороликов, в которых люди произносят слово «Надо». С точки зрения нормальной логики это выглядит странно, ведь о своем решении «баллотироваться» публично уже заявил сам Лукашенко. В Центральную избирательную комиссию (ЦИК) подано официальное заявление о «регистрации» его инициативной группы. И он уже «зарегистрирован». Складывается впечатление какого-то провала, будто окружение Лукашенко что-то напутало.

Все становится на свои места, если предположить, что «президентские выборы» изначально планировалось провести в конце февраля.

Можно вспомнить выпущенный ЦИК логотип, на котором ошибочно указана дата 25 февраля 2025 года. Под эти соки и была запущена агитационная программа Лукашенко.

Но дату «выборов» почему-то решили назначить на месяц раньше. В результате сбился весь алгоритм «избирательной кампании». Именно поэтому возникла такая забавная ситуация, когда Лукашенко сначала заявляет о своем участии в «выборах», а потом разворачивается флешмоб, в котором его об этом просят.

Объявление о решении Лукашенко баллотироваться на новый срок произошло несколько необычно, на территории России (в Казани), в интервью Ольге Скабеевой. Специальной презентации в виде пресс-конференции, объясняющей такое решение, не было. Можно предположить, что это произошло потому, что неизбежно пришлось бы отвечать на вопрос, почему Лукашенко изменил свою прежнюю позицию. Напомню, он неоднократно заявлял, что больше не собирается «баллотироваться».

Известно, что Россия в 2020 году поддержала Лукашенко с условием, что он начнет процесс передачи власти. Для реализации этого транзита была принята новая «конституция», в которой закреплен статус «всебелорусского народного собрания» (ВНС) как главного органа власти.

Также можно вспомнить слова пропагандиста Юрия Воскресенского из его интервью «Комсомольской правде» от 23 октября 2020 года. Речь шла о встрече Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ 10 октября того же года. По словам Воскресенского, Лукашенко тогда сказал:

«Даю вам слово, что это мой последний срок. Клянусь своими детьми».

Теперь все изменилось. Например, прошло почти пять месяцев с момента первого заседания «всебелорусского народного собрания» в новом статусе. И с тех пор нет никаких признаков его существования.

Кстати, обратите внимание, что на официальном уровне никто не упоминает вторую должность Лукашенко - «председателя ВНС».

А теперь пропагандистским флешмобом власти пытаются нейтрализовать и отменить все упоминания о прежних обещаниях Лукашенко о его скором уходе с президентского поста.

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