FT: Украина и Россия начали тайные переговоры

FT: Украина и Россия начали тайные переговоры1
- 30.10.2024, 11:26
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О прекращении ударов по объектам энергетики.
Американское издание The Financial Times сообщило, что Украина и Россия начали непубличные переговоры о прекращении взаимных ударов по объектам энергетики. В то же время, частью условий может быть вывод украинских войск из Курской области РФ.
По мнению источников издания, Владимир Путин вряд ли согласится на сделку, пока украинские войска остаются на российской территории в Курской области. В свою очередь, Киев стремится возобновить переговоры при посредничестве Катара, которые были близки к достижению соглашения в августе.
The Financial Times сообщило, что операция ВСУ под кодовым названием «Курск» вынудила Москву отказаться от участия в предыдущем раунде переговоров в августе. Хотя тогда стороны даже начали планировать личную встречу в Дохе.
Дипломатическая сделка была сорвана успешной и неожиданный атакой украинцев на Курскую область. «Очень предварительные разговоры о возможном возобновлении переговоров ведутся. Сейчас идут переговоры по энергетическим объектам», — рассказал дипломат, информированный о переговорах.
По словам украинского чиновника, в последние недели Москва и Киев уже сократили частоту атак на энергетическую инфраструктуру друг друга в рамках договоренности, достигнутой их спецслужбами. Тем временем Украина планирует продолжать наносить удары по объектам в России, включая нефтеперерабатывающие заводы, чтобы оказать давление в ходе переговоров.
По данным The Financial Times, это не в первый раз, когда Россия и Украина договаривались о прекращении иди сокращении количества ударов. Четверо украинских чиновников сообщили изданию, что прошлой осенью Киев и Москва достигли непубличного соглашения не наносить удары по энергетическим объектам друг друга. В результате Россия той зимой воздержалась от крупномасштабных атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.
Однако уже в феврале взаимные удары возобновились. По данным The Financial Times, в рамках украинской военной операции, начавшейся в начале 2024 года, были повреждены по меньшей мере девять из 32 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России.