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Шикарные участки на Нарочи попали на аукцион

  • 30.10.2024, 11:27
Шикарные участки на Нарочи попали на аукцион
Фото Леонида Рудковского

Есть прямо у воды.

Если всем морям-океанам вы предпочитаете отечественные водоемы, то прямо сейчас есть возможность обзавестись участком на главном белорусском курорте. Мядельский райисполком выставил на торги сразу три земельных надела, расположенных рядом с озером Нарочь. Два участка под строительство коттеджей находятся практически на первой линии, третий — чуть подальше, пишет Realt.

Первый участок расположен прямо в курортном поселке Нарочь − на улице Туристской, 1 В. Сейчас на этом месте — просто зеленая зона. Рядом расположился одноэтажный комплекс блокированных квартир (в начале года они, кстати, тоже продавались с аукциона). Само озеро находится буквально в 300 метрах.

Площадь участка, предназначенного для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, составляет 12 соток. Он находится в водоохранной зоне. Из коммуникаций — только электричество. Начальная цена — 65 тысяч рублей (около 20 тысяч долларов).

Второй лот — это участок в деревне Черевки Мядельского района, расположенный прямо на первой линии озера Нарочь. Адрес земельного надела − улица Центральная, 38А. Стоит отметить, что деревня Черевки — популярное туристическое место: здесь можно найти несколько агроусадеб, а также продуктовый магазин.

Площадь участка, предназначенного для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, также составляет 12 соток. Земельный надел находится в водоохранной зоне. Из коммуникаций — только электричество. Начальная цена — 65 тысяч рублей (около 20 тысяч долларов).

Третий участок расположен в курортном поселке Нарочь, но располагается в его новой части, удаленной от озера примерно на 2 километра. Земельный надел находится в районе индивидуальной застройки «Аэропорт» на улице Садовой, 33.

Площадь участка, предназначенного для строительства и обслуживания одноквартирного жилого дома, составляет 13 соток. Из коммуникаций тут есть электричество и центральное водоснабжение. Начальная цена — 18 тысяч рублей (около 5,5 тысячи долларов).

Аукцион по продаже участков пройдет 29 ноября в 11.00 в здании сельисполкома агрогородка Нарочь (ул. Первомайская, 49, зал заседаний).

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