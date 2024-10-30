Чем отличаются белорусские программисты от индийских? 30.10.2024, 11:35

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Есть ряд интересных моментов.

Правда ли, что программисты-индийцы дышат в спину и скоро многих заменят? Белорусские айтишники рассказали изданию devby.io о своем опыте работы со специалистами и командами из Индии.

Белорусские компании сотрудничают с индийскими, но далеко не все из них официально открывают там офисы. Таковые есть, например, у EPAM — у нее пять подразделений в этой стране.

EPAM рассматривает Индию как одну из перспективных локаций для развития компании. Здесь находится третья по численности команда после Украины и Польши. За 2022 год штат индийского офиса вырос на 35%. В ближайшие несколько лет EPAM, по словам главы компании Аркадия Добкина, планирует увеличить команду в Индии в два раза.

«Хороший специалист из Индии стоит столько же, сколько и разработчик из Беларуси»

Владимир (имена героев изменены) работал с индийцами в двух компаниях, в том числе собеседовал и нанимал их. Он оговаривается, что это «было не его решение».

• Работа с индийцами — «боль» прежде всего из-за акцента. За долгую карьеру я встречал лишь пару человек, которые изъяснялись понятно.

• Индийцы очень вежливые и тактичные, да и в целом у них очень хорошие софт-скилы (комплекс умений общего характера, тесно связанных с личностными качествами. — Прим. ред.) — отлично продают себя.

• Хитрят дико. Когда я участвовал в найме, очень часто ловил кандидатов на читинге — иногда даже видел разные лица на разных этапах собеседований. Слышал о кейсах, когда случайно выяснялось, что за одним «лицом» скрывалась целая команда разработчиков.

• Что касается инженерных навыков, то моя статистика взаимодействия с ними жестока — качество их кода, увы, хромает.

Какие выводы сделал я: работа с индийцами требует микроменеджмента и надзора.

Интересные факты из моей практики: если в компанию приходит менеджер-индиец, он начинает тащить за собой всю родню и друзей — наблюдал такое неоднократно.

А еще я видел концептуально индийские компании и команды, которые нанимали пару белых ребят, чтобы в глазах клиентов выглядеть более презентабельно — как китайские клубы, дающие бесплатный вход и алкоголь европейцам, чтобы поднять свой имидж в глазах местных.

Сейчас говорят, что разработчики Индии заменят европейцев — мол, их же тьма и это дешевая рабочая сила. Но нет, это неверный вывод.

Хороший специалист из Индии стоит столько же, сколько и разработчик из Беларуси, Украины или Польши. Потенциально это может быть даже и вернувшийся домой в Индию клевый программист с опытом работы в США. Он будет удаленно получать европейскую зарплату и очень мало тратить — так как жизнь там недорогая.

А дешевые — это, как правило, люди с соответствующими скилами, ожидать от них качества и проактивности не стоит (за редким исключением).

С моей колокольни (от многих коллег слышал подобное) ситуация видится так: «А-а-а, кризис, специалисты из СНГ дорогие», — решают компании и идут к дешевым индийцам — просаживают бюджет и получают плохой продукт — возвращаются к специалистам из СНГ и Европы, чтобы привести все в порядок (и вспоминают индийцев «добрым словом»).

Хорошие спецы стоят денег, и с ними комфортно работать. Но их не так много. А где важен объем — там качество так себе.

«Учитесь у индийцев показывать менеджменту, как вы страдали, пока решали эту сложную задачу»

Константин как QA-инженер работал с индийцами в нескольких аутсорс-компаниях с белорусскими корнями.

— У нашего заказчика было несколько вендоров (это любое юридическое или физическое лицо, поставляющее товары или услуги заказчикам. — Прим. ред.) — и один в Индии. Но были также и индийцы on-site, — поясняет айтишник.

Каковы особенности работы с ними?

Язык. У меня подтвержденный B2 English, и я более 10 лет потребляю контент на английском, к тому же работаю с самым разным аутсорсом и менеджментом из разных стран.

Естественно, у меня высокая «наслушанность» самых разных акцентов — в основной массе южных. Но даже мне часто тяжело понять, что в принципе очередной гражданин или гражданка Индии пытается сказать. Тем, у кого опыта поменьше, — еще сложнее.

Культурные и рабочие различия. Я сталкивался с несколькими проблемами:

• у индийцев четкая субординация. Если тебе надо, чтобы кто-то сделал — просто помог или выполнил свою задачу, — но товарищ просто твой коллега, шанс решить вопрос напрямую невелик (если нет таски (задачи. — Прим. ред.), которую человек должен выполнить). Проще сходить к линейному менеджеру и решить через него — не жаловаться, а просто таким образом коммуницировать;

• инициатива не как в Китае, но в целом нет требования — нет кода. Нет требования — нет тест-кейса (форма записи проверки, которую проводит тестировщик. — Прим. ред.).

Индийцы делают, что написано, — буквально до запятой, вопросов не задают. Я постоянно сталкивался с тем, что начальник у них «всегда прав». Уточнять задачу можно, но изменять, улучшать, сомневаться в правильности постановки или выполнения задачи — нет. Так бывает не всегда и не везде, но все же встречается очень часто.

Задача — показать работу. Не делать работу, а показать, как сложно, непонятно, как этой работы много.

Я часто говорю коллегам: учитесь у индийцев показывать менеджменту, как вы «страдали, пока делали эту сложную таску на один сторипойнт (условная единица, которая позволяет спрогнозировать объем трудозатрат на выполнение конкретного задания. — Прим. ред.)». Никто, кроме них, так не умеет.

Мне как-то коллега из Соединенных Штатов — русская эмигрантка — рассказывала, как проходит «наш» и «их» собеседование в компанию из США: если «наш» хоть немного сомневается в чем-то, он говорит: «Не знаю», — и молчит. А индиец «знает все, все умеет, 20 лет опыта» при возрасте 30. А если выясняется, что чего-то он все же не знает, — обещает выучить за три дня. Ну и, конечно, его берут.

• Многократно сталкивался с тем, что коллеги просили «помочь» с задачей, — а когда давал им инструменты, впадали в ступор. Ибо помочь — это сделать за них или на звонке все кнопки нажать.

• Любители говорить и созваниваться по любому чиху. А вот переписываться и отвечать вовремя — нет.

• Общий уровень беспомощности. Так как самостоятельность невысокая, постоянно требуется контроль, созвоны, ответы в чатах/письмах. И сколько ни помогай, все равно продуктивность будет невысокой, а твоя упадет — ибо ты не работаешь, а непрестанно помогаешь.

А не помогать часто нельзя, ибо продукт-то общий, и заказчик скорее белорусов выгонит (что постоянно и происходит с момента начала кризиса — то есть со времен ковида), чем индийцев.

Суммирую: работать с индийцами непросто. Поэтому я очень расстраиваюсь, когда добавляют «немножко индийцев» на проект, потому что это сразу подразумевает, что скоуп (весь объем работ, который нужно выполнить для достижения цели проекта. — Прим. ред.) вырастет, а делать его будут не новоиспеченные «помогаторы».

Статистика. Я могу привести цифры — благо у меня как у QA они есть: не очень усердный белорус/украинец мог выполнить на одном из проектов, где я работал, 50−100 тест-кейсов в две недели цикла регрессии (тестирование программного обеспечения, направленное на обнаружение ошибок в уже протестированных участках исходного кода. — Прим. ред.). Усердный — до 150. Самый лучший индиец — хорошо, если 50 выполнял, так еще выбирал те, что полегче. А в среднем коллеги из Индии выполняли до 30−35 тест-кейсов. Причем менеджеры у заказчика спокойно смотрели на эти цифры — их все устраивало.

Одна из моих любимых историй — как индиец онбордился (онбординг — действия компании, нацеленные на адаптацию сотрудника на новом рабочем месте. — Прим. ред.) как контрактор (лицо, заключающее контракт. — Прим. ред.) в огромную американскую команду. Я и пара белорусов работали на них через посредника.

Четыре дня подряд он говорил на дейли (ежедневные обсуждения. — Прим. ред.), что «знакомится с codebase в Git (специальная программа, которая позволяет отслеживать любые изменения в файлах. — Прим. ред.)». В пятницу на дейли вдруг заявил, что у него нет доступа к Git, и спросил, где его взять. Скрам-мастер (человек, который поддерживает в команде культуру Scrum и следит за соблюдением ее принципов. — Прим. ред.) — тоже индиец, но живущий в Америке — с каменным лицом отправил его к техлиду. И такое сплошь и рядом.

Я более восьми лет работал с индийцами. Тех, кто делал это хотя бы полупродуктивно, могу пересчитать по пальцам руки. Причем это никак не связано с интеллектом или квалификацией. В основной массе все люди умные (и даже очень умные) и квалифицированные. Но они не понимают, зачем работать больше, если больше не заплатят.

Возможно, тысячи лет тяжелой жизни и кастовая система повлияли на них таким образом. А у нас — «дети 90-х» и СНГ-реалий: тебе необходимо бежать быстрее всех вокруг, чтобы выжить.

Смогут ли индийские разработчики нас заменить — я сам бьюсь над этим вопросом.

Мне лично непонятно, как троих бэкенд-инженеров, которые держат все основные сервисы на плаву у клиента, заменить на 6, 9 или хоть 20 индийцев. Ведь они будут делать все медленно, нередко плохо, рассказывать, как они страдают, и по факту, если это огромный и сложный энтерпрайз с миллионом вермишели, — еще и положат его рано или поздно.

Неужели топ-менеджмент так сильно экономит на зарплатах и такие низкие риски, когда заменяет опытных разработчиков со знаниями домена на «дешевую рабочую силу»?!

Один топ не так давно сказал мне: «Европа — это дорого. Даже Румыния/Болгария — дорого. Польша/Литва — забудьте». Если обратиться к цифрам, то наш сеньор (старший сотрудник. — Прим. ред.) получает минимум 4 тысячи долларов/евро брутто (но может и 5, и 6 тысяч). Средних индийцев можно пять точно нанять. Вот и принимают такие решения.

Мне кажется, в крупном аутсорсе доминирование Южной Америки, Индии и других азиатских регионов будет только нарастать. Особенно в текущий период непрекращающегося кризиса.

Продуктовые и небольшие бизнесы будут и дальше ценить качество и скорость выше цены. Хватит ли на всех такой работы? Вопрос. Но я с 2020 года пережил уже три сокращения и сменил четыре компании, не по своему желанию. И ситуация практически не улучшается. И так плюс-минус у всех. Прямо сейчас белорусы — дорого.

Когда мы работали за 500−1000, всех все устраивало, но сейчас за такие деньги даже в текущих реалиях в Беларуси немногие хотят работать.

И да, и у нас есть «левые» люди в индустрии — уставшие, ленивые, немотивированные. Но их меньшинство. Я же чаще вижу, что за 2−4 часа работы средний белорус делает столько же работы, сколько индиец.

«В целом индийцы — открытые ребята с чувством юмора»

Арсений смеется, что работать с командой индийцев — это «что-то по шкале от „кошмар“ до „норм“».

— В целом это мало кому хочется делать, потому что этим командам характерно:

• узкое мышление, отсутствие критического и системного взгляда;

• проблемы с самокритикой;

• желание достичь результата «любой ценой» — исходя из имеющихся компетенций, без заморочек по поводу выбора технологий и терзаний из-за конечного качества продукта;

• при этом сами команды непомерно раздуты, и, конечно же, навыки и ответственность в них полностью размазаны.

У Арсения был опыт, когда его пригласили «тушить пожар» на проект крупного немецкого заказчика.

— Проект делала команда индийцев. Там творился полный хаос. Например, заказчик пишет: «У нас возникла срочная проблема», — и далее дает описание и просит разобраться. Через неделю приходит ответ от разработчиков: «Мы внимательно изучили этот вопрос и заметили проблему», — затем они слово в слово повторяют описание заказчика… и на этом все!

В результате обе стороны видели во мне «спасителя». За год работы по контракту удалось решить часть важных проблем, наладить коммуникацию и даже обучить «преемника»-индийца. Опыт хороший, но повторять не хочется.

Арсений говорит, что «мифы об индийцах, увы, не мифы — а летописи, написанные нашими нервными клетками и седыми волосами».

— Сколько было ситуаций: уронили прод или репозиторий (место, где хранятся и поддерживаются какие-либо данные. — Прим. ред.), код не выдерживает никакой критики — а менеджмент до последнего не признает проблемы. А когда ты пытаешься разобраться, тебя подключают к звонку на несколько десятков человек — и разговор превращается в балаган.

Арсений отмечает, что ему «повезло также поработать и с очень толковыми уроженцами Индии, в основном это лиды или менеджеры, уже уехавшие из родной страны».

— Также из положительного можно заметить, что в целом индийцы — открытые, общительные ребята с чувством юмора.

Арсений уверен, разработчики из Индии программистов из других стран не заменят, а «выдавят»:

• их очень много, они дешевле и знают английский;

• они не гнушаются врать о своем опыте, обещать что угодно, только чтобы получить работу или подписать контракт;

• и как только они попадают в компанию, они тянут туда своих.

— Так что нам будет нелегко в IT-мире, потому что на рынке не только Индия, но также Южная Америка и даже Африка с вполне конкурентоспособными командами. А мы, даже имея лучшие компетенции, уступаем в других категориях. Особенно после 2022 года.

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