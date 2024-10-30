Появились спутниковые фото университета спецназа Путина в Чечне после атаки дронов 30.10.2024, 11:46

Виден поднимающийся от крыши дым.

Появились спутниковые снимки здания российского университета спецназа в чеченском Гудермесе после атаки дронов во вторник, 29 октября.

Фото опубликовало «Радио Свобода».

На опубликованных фото виден поднимающийся от крыши университета дым.

Издание отмечает, что снимок был сделан в 10 часов 10 минут утра по местному времени.

Российский университет спецназа был основан в Гудермесе в 2013 году, с нынешнего года носит имя российского диктатора Владимира Путина. По утверждениям властей Чечни, с начала российского вторжения в Украину обучение там прошли тысячи людей, которые впоследствии отправлялись на войну.

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