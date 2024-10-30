«Лукашенко отправят в ссылку в Читу» 6 30.10.2024, 13:13

12,172

Коллаж: Charter97.org

Ситуация для него безнадежно потеряна.

Александр Лукашенко снова сделал ряд странных заявлений, отметив, что якобы нет доказательств, что он позволял россиянам нападать на Украину с территории его государства.

Об этом «24 Каналу» рассказал политолог, социолог из Германии Игорь Эйдман, отметив, что диктатор боится из-за усиления давления со стороны Владимира Путина.

Лукашенко, по мнению Эйдмана, уже посылал много сигналов Западу. Мол, что Путин сам к нему пришел, а он тут ни при чем. Понятно, что он решил изображать из себя дурака.

Лукашенко так себя ведет, как объяснил политолог, потому что очень боится усиления Путина и того, что России удастся достичь какого-то успеха в Украине. Если так произойдет, то Беларусь будет следующей.

«У Путина есть идея-фикс – воссоздать СССР. Советский Союз распался в результате совещания в Беловежской Пуще, в котором участвовали Борис Ельцин, Леонид Кравчук и Станислав Шушкевич. И Путин считает задачей своей жизни собрать анти-Беловежскую Пущу и восстановить если не СССР, то хотя бы Российский Союз из самой России, а также Украины и Беларуси. По сути создать новый вариант российской империи», – отметил он.

В то же время Лукашенко это не нужно, потому что у него совсем другие стратегические цели, а именно, чтобы Беларусь «доила» Россию вместе с Китаем, чтобы Путин давал ему деньги, помогал с пропагандой и с головорезами, которые подавляли бы любые протесты.

Однако при этом Лукашенко хочет, чтобы Путин не лез во внутреннюю политику Беларуси и не присоединял ее к России. Беларусь, как он мечтает, должна быть «наследственным королевством» рода Лукашенко.

«Лукашенко хочет передать «трон» своему сыну – Коленьке. А Путину он не нужен, ему важно поставить в Беларуси какого-то российского генерал-губернатора», – отметил политолог.

Лукашенко же, добавил он, отправят в «почетную ссылку» в Читу, а в лучшем случае – в Подмосковье, к Виктору Януковичу.

Такая перспектива диктатора не устраивает, и поэтому ему нужно срочно договариваться с Западом, чтобы его поддержали в этой ситуации и чтобы он мог снова балансировать между Россией и западным миром.

«Однако ситуация для него безнадежно потеряна. Запад так же как с Путиным, с Лукашенко никаких переговоров вести не будет и ни в какие игры с ним не будет играть», – уверен Игорь Эйдман.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com