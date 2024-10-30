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Трухлявый гриб с ядерным отливом

  • Телеграм-канал «СерпомПо»
  • 30.10.2024, 11:54
  • 2,632
Трухлявый гриб с ядерным отливом
Фото: РИА «Новости»

России ничего уже не поможет.

Министр обороны РФ Белоусов и начштаба Герасимов представили Путину доклад о показушной «тренировке ядерных сил» - «массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар противника».

Общеизвестно, что на Россию никто не собирался и не собирается нападать. Тем более, с применением ядерного оружия. Стратегические ядерные силы вообще существуют только для одного – никогда не применяться, обеспечивать стратегическую безопасность стран. Это тоже известно всем, даже ядерной шпане, вроде Караганова, Тренина и прочих сочинителей ядерного устрашения.

Поэтому нынешние «ядерные тренировки» служат только целям пропаганды – внешней и внутренней. Она понятна – запугивать, поддерживать напряженность среди народов (правительства стран мира «тренировки» не испугают). Других аргументов нет. Всё остальное проиграно.

Но это не поможет России. Потому что главные для неё угрозы не внешние, они в неспособности созданной системы обеспечить нормальный уровень жизни для большинства граждан, в технической отсталости как от «Запада», так и от «Востока», в косной, дряхлеющей верхушке, у которой была четверть века, чтобы создать передовую страну. Окончательным признанием тупика стало 24 февраля.

Ядерные тренинги не спасли СССР, не помогут они и современной России. Очередные сожжённые деньги. Запустили ракеты, посмотрели в небо и продолжили катиться под откос. Путинизм времён закатных двадцатых – это трухлявый гриб, покрашенный краской с ядерным отливом, чтобы выглядеть «молодцом».

Телеграм-канал «СерпомПо»

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