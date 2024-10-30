«Белавиа» введет новое бортовое меню в осенне-зимнем сезоне
- 30.10.2024, 11:59
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В аэропорту Минска состоялась презентация новых рационов.
В начавшемся осенне-зимнем сезоне авиакомпания «Белавиа» решила ввести новое меню. В аэропорту Минска состоялась презентация новых рационов бортового питания.
«Службой Кэтеринг Национального аэропорта «Минск» были представлены образцы блюд бортового питания для бизнес-пассажиров и экипажей авиакомпании «Белавиа» на осенне-зимний период 2024-2025 годов», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Меню включает завтраки, обеды, холодные и горячие закуски. В ассортименте салаты, горячие блюда, гарниры, мучные и кондитерские изделия.