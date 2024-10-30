«На сегодняшний день это оптимальный вариант пересечения границы» 3 30.10.2024, 12:19

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Белорусы рассказали о способах сократить время ожидания на границе.

Очереди перед единственным действующим пассажирским пунктом пропуска на белорусско-польской границе «Брест — Тересполь» бьют рекорды! В начале недели они достигли пиковых значений: ранним утром понедельника въезда на территорию ЕС ожидало более 1 400 легковых автомобилей и 113 автобусов, пишет av.by.

Напомним, с 1 октября в ПП в экспериментальном режиме начали действовать новые правила ожидания. По ним после регистрации транспорта в системе электронной очереди больше не нужно стоять в колее на границе, можно уехать и вернуться в зону ожидания, когда подойдёт ваш черёд. В нюансах нововведения мы разбирались в начале месяца. Тогда же выслушали мнения людей по этому поводу. Большинство респондентов оценили новый опыт прохождения границы положительно, отметив, что теперь можно ездить в Европу чаще, ведь это стало удобнее.

«Нужен льготник для пересечения границы в Бресте»

Это ли явилось причиной того, что количество желающих пересечь государственную границу с того времени увеличилось в кратном размере, или виной тому стартовавшие в Беларуси школьные каникулы? В любом случае факт остаётся фактом: очередь растёт, а время её ожидания на сегодняшний день превышает двое суток. На момент подготовки материала (28 октября, 16:00) в зону ожидания прибывают легковые авто, зарегистрировавшиеся в 10 часов 26 октября. Как правило, до пересечения границы с ЕС им придётся провести в пункте пропуска ещё пять-десять часов. Так, общее время ожидания составит порядка 60 часов, а то и более! И хоть теперь не всё это время нужно бдеть в «колейке» без сна и отдыха, но ждать-то всё равно придётся!

И если раньше к услугам тех, кто желал ускорить прохождение границы, всегда были торговцы местами в очереди, то новые правила ожидания свели этот нелегальный бизнес на нет, сделав его невозможным. А между тем желающих как можно скорее ворваться в Европу меньше не стало. Особенно это касается граждан других регионов и стран. Ведь если местные жители после регистрации могут отправиться домой и спокойно ожидать своей очереди в привычной обстановке, то остальным нужно думать, как и где скоротать это время.

В общем, проехать границу поскорей, да чтоб вне очереди, конечно же, никто не прочь. А это ведь действительно возможно, вот только далеко не для всех. Согласно п. 6, п.6.1 Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 22 января 2009 года № 70 правом внеочередного въезда в автодорожные пункты пропуска обладают, например, лица, следующие по удостоверениям участника войны, а также люди с детьми в возрасте до 3 лет или детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет.

Именно эти вышеперечисленные категории граждан сегодня становятся самими желанными пассажирами легковушек, направляющихся в ЕС, ведь с ними можно миновать зону ожидания и прямиком направиться к пункту пропуска без очереди. Взять льготника «на борт» могут бесплатно, но, скажем так, «услуга за услугу», а некоторые люди готовы за своё сэкономленное на пересечении границы время ещё и доплатить. «Возьму льготника из Бреста в Варшаву бесплатно», «Ищу попутчиков с приоритетом в прохождении границы», «Нужен льготник для пересечения границы в Бресте»… Такие объявления то и дело мелькают в приграничных чатах. Встречаются и ответные предложения: «Есть приоритет на пересечение границы без ожидания», «Помогу с ускоренным прохождением границы»…

200 евро за услугу «воина-интернационалиста»

Пользуется ли такая услуга спросом и какое вознаграждение за неё просят? Мы решили узнать это опытным путём, пустив по тематическим группам в мессенджерах клич о помощи в ускоренном прохождении границы. Объявления были опубликованы вечером. К утру в «Вайбере» «висели» три запроса на переписку от незнакомых пользователей с предложениями по нашему объявлению.

— Сажусь к вам в машину, и едем без очереди сразу в пункт пропуска, — написал один из незнакомцев.

— И в зону ожидания вообще заезжать не надо? — интересуемся подробностями у него.

— Нет!

— Подскажите, пожалуйста, размер вознаграждения?

— $200.

Это стандартная такса: другие попросили столько же. К слову, на такую «подработку» люди, имеющие право внеочередного въезда в пункт пропуска, готовы и из другого города приехать. Так, один из собеседников уточнил, что если нам нужно пересечь границу в ближайшее время, то он, увы, не успеет доехать, так как живёт не в Бресте.

В «Телеграме» на наше объявление никто не откликнулся. Но мы нашли несколько пользователей, недавно предлагавших свои услуги в чатах, и связались с ними самостоятельно. Как оказалось, такие люди — своего рода проводники в пункт пропуска — дальше границы с вами не поедут, а выполнив свою работу и получив за неё оплату, с чувством выполненного долга удалятся на подъезде к сопредельной стороне.

— Едем без очереди сразу на ПП, на мосту я выхожу, — разъяснил один из наших собеседников в сети.

— То есть, в Польшу вы не поедете?

— Нет.

Участники тематических чатов отмечают, что такого заработка часто не чураются, пользуясь своими законными правами, воины-интернационалисты. «Надо было срочно переехать границу, висела «объява» от воина-интернационалиста. Зарядил мне 200 евро до моста! Я только спросил: это в месяц? Переписка была удалена воином со скоростью полёта пули АК-47», — пишет один из пользователей сети.

Возможно, данная услуга действительно пользуется спросом и есть люди, которые готовы платить такие суммы за более комфортное прохождение границы. Другие же сих расценок не понимают. «Проще номер в гостинице снять да город посмотреть! А они пусть ищут дураков!» — так считает ещё один участник приграничного чата.

«Стоимость подсадки — 50 рублей»

Впрочем, есть вариант ускоренного пересечения границы без ожидания и за куда более понятные деньги. Такой способ подойдёт тем, кто путешествует не на личном авто. Так можно подсесть в машину к людям, имеющим право внеочередного въезда в пункт пропуска. Последние, как правило, заранее размещают в чатах информацию о том, когда и во сколько они планируют ехать в ЕС. Пишем по одному из таких объявлений. Естественно, за такое удовольствие прохождения границы по сокращённой программе тоже потребуется заплатить, но суммы уже более вменяемые: просят 50 евро за поездку из Бреста до Варшавы.

Не прочь взять попутчиков за плату и автомобилисты, не имеющие льгот на границе и находящиеся в зоне ожидания. Они честно дождались своей очереди и предлагают избавить желающих от такого же томительного многочасового ожидания. Стоимость подсадки, возможно, у каждого своя, нам озвучили цену в 50 белорусских рублей.

Справедливости ради хочется отметить, что как бы то ни было, но садиться в машину к незнакомым людям по понятным причинам всё-таки не самая лучшая идея. Хотя, вероятно, не всех она пугает. Но как же быть тем пассажирам, кто решил обезопасить себя и отправиться в путь за границу на автобусе? Время прохождения границы на этом виде транспорта на сегодняшний день также не радует: ждать приходится около 40 часов! Как тут не вспомнить о практике подсадки в ближайший к пункту пропуска автобус: имеет ли она место быть?

Со слов очевидцев, ускорить таким образом прохождение границы всё ещё возможно.

— На подсадку берут, — говорит женщина, въехавшая в Польшу ранним утром 25 октября. — На «стометровке» села в первый автобус без вопросов, нас там всего четыре пассажира было! До Варшавы заплатила 40 евро. Однако в 22:30 отправились и только в 6 утра к полякам въехали. Долго ждать пришлось, но что делать, на сегодняшний день это оптимальный вариант пересечения границы…

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