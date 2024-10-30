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Как белорусам законно не платить пеню за задолженность ЖКХ?

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  • 30.10.2024, 12:23
  • 3,262
Как белорусам законно не платить пеню за задолженность ЖКХ?

Коммунальщики сами раскрыли инструкцию.

В официальном телеграм-канале ЖКХ Минска рассказали, как белорусы могут избежать уплаты накопившейся пени за задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Для этого потребуется выполнить несколько шагов.

Прежде всего, специалисты пояснили, что списание пени возможно только в случае, если основной долг уже погашен.

Затем необходимо составить заявление в свободной форме с просьбой о списании пени, в котором следует указать причины возникновения задолженности. Это заявление нужно подать в ту организацию, которая отвечает за начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги. Это может быть:

• расчетно-справочный центр по месту жительства;

• товарищество собственников;

• организация застройщиков;

• другая организация.

Специалисты могут запросить у госорганов справки или документы о ваших доходах и имущественном положении, а также ваших членов семьи, которые с вами живут. Хотя эти документы можно представить и самим.

Решение о списании пени или об отказе должны принять в течение 45 календарных дней. В Минске этим занимаются в администрациях районов, согласованным с Минским горисполкомом.

В решении должен быть указан либо период, за который производится списание пени и ее сумма, либо основания для отказа.

К слову, решение об отказе можно обжаловать.

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