Как белорусам законно не платить пеню за задолженность ЖКХ?2
- 30.10.2024, 12:23
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Коммунальщики сами раскрыли инструкцию.
В официальном телеграм-канале ЖКХ Минска рассказали, как белорусы могут избежать уплаты накопившейся пени за задолженности по жилищно-коммунальным услугам. Для этого потребуется выполнить несколько шагов.
Прежде всего, специалисты пояснили, что списание пени возможно только в случае, если основной долг уже погашен.
Затем необходимо составить заявление в свободной форме с просьбой о списании пени, в котором следует указать причины возникновения задолженности. Это заявление нужно подать в ту организацию, которая отвечает за начисление платежей за жилищно-коммунальные услуги. Это может быть:
• расчетно-справочный центр по месту жительства;
• товарищество собственников;
• организация застройщиков;
• другая организация.
Специалисты могут запросить у госорганов справки или документы о ваших доходах и имущественном положении, а также ваших членов семьи, которые с вами живут. Хотя эти документы можно представить и самим.
Решение о списании пени или об отказе должны принять в течение 45 календарных дней. В Минске этим занимаются в администрациях районов, согласованным с Минским горисполкомом.
В решении должен быть указан либо период, за который производится списание пени и ее сумма, либо основания для отказа.
К слову, решение об отказе можно обжаловать.