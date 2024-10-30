закрыть
30 октября 2024, среда, 13:45
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Российский теннисист устроил истерику на турнире в Париже

  • 30.10.2024, 12:27
  • 2,470
Российский теннисист устроил истерику на турнире в Париже
Андрей Рублев
Фото: Getty Images

Разбросал бутылки и разбил себе колено.

Нейтральный российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев не справился с эмоциями во время матча с аргентинцем Франсиско Серундоло в 1/16 финала турнира ATP Masters 1000 в Париже.

В первом сете Рублев вел со счетом 5:2 по геймам, однако упустил преимущество и уступил на тай-брейке 6:8. В гневе россиянин разбрасывал бутылки с водой, пишет NV.

В начале второй партии Рублев продолжил удивлять публику своими действиями. Теннисист ракеткой разбил себе колено до крови.

В итоге Рублев проиграл второй сет на тай-брейке со счетом 5:7 и вылетел с престижного турнира в Париже.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников