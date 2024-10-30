Российский теннисист устроил истерику на турнире в Париже
- 30.10.2024, 12:27
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Разбросал бутылки и разбил себе колено.
Нейтральный российский теннисист, седьмая ракетка мира Андрей Рублев не справился с эмоциями во время матча с аргентинцем Франсиско Серундоло в 1/16 финала турнира ATP Masters 1000 в Париже.
В первом сете Рублев вел со счетом 5:2 по геймам, однако упустил преимущество и уступил на тай-брейке 6:8. В гневе россиянин разбрасывал бутылки с водой, пишет NV.
Très beau strike de bouteille par Rublev 🤣— TennisTemple (@tennistemple) October 29, 2024
pic.twitter.com/f3mDd3Iz1h
В начале второй партии Рублев продолжил удивлять публику своими действиями. Теннисист ракеткой разбил себе колено до крови.
Rublev: i will be better— Pamela Maldonado (@pamelam35) October 29, 2024
also Rublev.....
at what point does someone step in? this is beyond pic.twitter.com/4bySSjfNWe
В итоге Рублев проиграл второй сет на тай-брейке со счетом 5:7 и вылетел с престижного турнира в Париже.