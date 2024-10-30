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Соловьев надоел россиянам

  • Телеграм-канал «Сеятель ветра»
  • 30.10.2024, 12:33
  • 2,430
Соловьев надоел россиянам

Истеричные припадки надоели даже самым преданным ценителям жанра.

Пропагандисты войны и торговцы ненавистью теряют аудиторию.

Шоу Соловьева впервые с начала войны вылетело из топ-50 программ на ТВ.

На самом деле странно не то, что это случилось, а то, что это случилось только сейчас. Очевидно, что регулярно смотреть однообразные истеричные припадки рано или поздно надоест даже самым преданным ценителям жанра. Когда одни и те же люди три года требуют наносить удары по центрам принятия решений, и этого не происходит, даже самым недалеким зрителям станет очевидно, что это лишь клоуны, которые лают но не кусают. И тратить на них время просто бессмысленно

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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