Соловьев надоел россиянам Телеграм-канал «Сеятель ветра»

30.10.2024, 12:33

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Истеричные припадки надоели даже самым преданным ценителям жанра.

Пропагандисты войны и торговцы ненавистью теряют аудиторию.

Шоу Соловьева впервые с начала войны вылетело из топ-50 программ на ТВ.

На самом деле странно не то, что это случилось, а то, что это случилось только сейчас. Очевидно, что регулярно смотреть однообразные истеричные припадки рано или поздно надоест даже самым преданным ценителям жанра. Когда одни и те же люди три года требуют наносить удары по центрам принятия решений, и этого не происходит, даже самым недалеким зрителям станет очевидно, что это лишь клоуны, которые лают но не кусают. И тратить на них время просто бессмысленно

Телеграм-канал «Сеятель ветра»

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