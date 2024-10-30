Закрытый отчет Минздрава подтверждает демографическую катастрофу в Беларуси

Закрытый отчет Минздрава подтверждает демографическую катастрофу в Беларуси12
- 30.10.2024, 12:35
- 3,802
Такого низкого уровня рождаемости в Беларуси еще не было.
Актуальные данные по рождаемости (как и по смертности) по всей стране централизованно не публикуются с 2020 года. Однако «Наша Ніва» ранее смогла по отдельным региональным данным составить общую картину. По нашим подсчетам, коэффициент рождаемости в Беларуси в 2023 году составил около 6,7-6,8.
Это ниже, чем во времена войны в Советском Союзе (общесоюзный минимум был зафиксирован в 1943 году — 8,6 рожденных).
Подтверждение этому теперь опубликовала группа «Белые халаты», изучившая закрытый отчет Министерства здравоохранения (его опубликовал «Белпол»).
«В 2023 году в родильных учреждениях республики и на дому зарегистрировано 64 089 родов (2022 г. — 69 691 род), что на 8,0% меньше, чем в 2022 году», — говорится в отчете.
Это означает, что в 2022 году родилось около 69 691 ребенка, а в 2023 году — 64 089. Эти цифры могут незначительно отличаться от реальных (на несколько десятков), так как включают мертворожденных, а также рождение двух и более детей, поясняют «Белые халаты».
Из этих данных следует, что рождаемость в 2023 году составила 6,96 на 1000 населения. Отмечается, что это самый низкий показатель за все время наблюдений в Беларуси с 1955 года, раньше он не опускался ниже 8,9.
Сильное падение рождаемости началось в середине 2010-х.
Помимо мировых тенденций снижения рождаемости, в Беларуси существуют и локальные причины. Это и затяжной экономический кризис — ВВП страны практически застыл на одном уровне с 2014 года, что не дает уверенности в завтрашнем дне, — и вынужденный отъезд большого количества молодого населения, вызванный массовыми репрессиями.
Однако есть один фактор, который может позитивно повлиять на рождаемость в ближайшее время. Одна из причин текущего спада — это эхо конца 1980-х и 1990-х годов. Подошло время становиться родителями для тех, кто родился именно в то время. Тогда также был демографический спад, вызванный последствиями Чернобыля и экономическим кризисом.
Подобная ситуация и в России. Там предполагают, что количество рожденных будет ежегодно сокращаться до 2026 года, а затем начнет естественно расти. Родителями станут люди, рожденные с 2000-х, которых больше, чем представителей предыдущего поколения. Поэтому временный рост рождаемости должен быть. Скорее всего, похожая тенденция проявится и в Беларуси.