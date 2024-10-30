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СМИ: Охранники Путина подставили Лукашенко

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  • 30.10.2024, 12:32
  • 10,300
СМИ: Охранники Путина подставили Лукашенко

Произошла утечка информации о диктаторе.

Как сообщал сайт Charter97.org, французская газета «Ле Монд», установила, что ответственные за безопасность главы РФ охранники пользовались американским приложением Strava по отслеживанию спортивной активности. Благодаря утечке данных, можно не только идентифицировать охранников, но и отследить, где бывали Путин и Лукашенко.

«10 сентября 2023 года Павел, сотрудник ФСО, регистрирует пробежку в Strava в Благовещенске. Это расположенная почти в 1000 километрах от Владивостока столица Амурской области, там глава России встречался со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в апреле 2022 года, потом они отправились вместе посетить расположенный неподалеку космодром Восточный.. Три дня спустя именно на российской стартовой базе космодрома Путин встречаются с Ким Чен Ыном», — говорится в расследовании.

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