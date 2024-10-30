Под Москвой вспыхнул пожар на одном из крупнейших предприятий электротехнической отрасли

Под Москвой вспыхнул пожар на одном из крупнейших предприятий электротехнической отрасли2
- 30.10.2024, 12:44
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Горел цех, где испытывают продукцию.
В России утро 30 октября началось с нового пожара. Он вспыхнул на территории завода «Электроизолит» в Московской области, пишет «Обозреватель».
Это предприятие является одним из самых больших производителей электроизолирующих материалов в РФ.
О пожаре на одном из самых больших предприятий электротехнической отрасли в РФ начали сообщать утром 30 октября.
«В Подмосковье пожар на территории НИИ. По словам очевидцев, пожар вспыхнул на территории АО «Центральный Научно-Исследовательский институт Специального Машиностроения» в Хотьково. В местных чатах сообщают, что горит с цех, в котором испытывают продукцию», – написало одно из российских изданий.
Пока в сети появлялось все больше кадров с места событий, местные власти раздумывали о том, какую причину пожара озвучить в качестве официальной версии.
В итоге было решено списать все на «возгорание утеплителя»: именно такую причину пожара назвали в российском МЧС.
При этом учитывая, что горел цех, где испытывают продукцию, не исключено, что очередное испытание пошло не по плану.
Официально заявлено, что огонь охватил 100 кв м площади, его, уверяют пропагандисты, удалось потушить. Также, согласно заявлениям из РФ, вследствие пожара никто не пострадал.
Известно, что завод «Электроизолит» является ведущим российским предприятием в области проектирования и производства конструкций из современных полимерных композитных материалов для ракетно-космической техники, транспортного, энергетического, нефтехимического машиностроения и других отраслей.