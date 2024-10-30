Под Москвой вспыхнул пожар на одном из крупнейших предприятий электротехнической отрасли 2 30.10.2024, 12:44

2,566

Горел цех, где испытывают продукцию.

В России утро 30 октября началось с нового пожара. Он вспыхнул на территории завода «Электроизолит» в Московской области, пишет «Обозреватель».

Это предприятие является одним из самых больших производителей электроизолирующих материалов в РФ.

О пожаре на одном из самых больших предприятий электротехнической отрасли в РФ начали сообщать утром 30 октября.

«В Подмосковье пожар на территории НИИ. По словам очевидцев, пожар вспыхнул на территории АО «Центральный Научно-Исследовательский институт Специального Машиностроения» в Хотьково. В местных чатах сообщают, что горит с цех, в котором испытывают продукцию», – написало одно из российских изданий.

Пока в сети появлялось все больше кадров с места событий, местные власти раздумывали о том, какую причину пожара озвучить в качестве официальной версии.

В итоге было решено списать все на «возгорание утеплителя»: именно такую причину пожара назвали в российском МЧС.

При этом учитывая, что горел цех, где испытывают продукцию, не исключено, что очередное испытание пошло не по плану.

Официально заявлено, что огонь охватил 100 кв м площади, его, уверяют пропагандисты, удалось потушить. Также, согласно заявлениям из РФ, вследствие пожара никто не пострадал.

Известно, что завод «Электроизолит» является ведущим российским предприятием в области проектирования и производства конструкций из современных полимерных композитных материалов для ракетно-космической техники, транспортного, энергетического, нефтехимического машиностроения и других отраслей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com