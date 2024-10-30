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«12 ракет Tomahawk по ключевым заводам РФ»

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  • 30.10.2024, 12:53
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«12 ракет Tomahawk по ключевым заводам РФ»

Аналитики рассказали, как оставить Россию без дальнобойного оружия.

Украина запросила у США ракеты Tomahawk в рамках «неядерного пакета сдерживания» как системы, обладающие в несколько раз большей дальностью стрельбы, чем оперативно-тактические комплексы ATACMS. Об этом сообщило The New York Times.

Вместе с тем высокопоставленный представитель США назвал выполнение этой просьбы совершенно нереалистичной.

Как бы то ни было, Defense Express допускает, что речь шла о Tomahawk наземного базирования, которые в американской армии используются под комплексы средней дальности Typhon.

С одной стороны, у самой американской армии есть лишь две батареи Typhon на четыре пусковые установки каждая. С другой стороны, сама пусковая установка Typhon под Tomahawk базируется на импровизированном решении – на сухопутную платформу поставили универсальную пусковую ячейку Mark 41, стандартную для надводных кораблей ВМС США.

В свою очередь, в Jamestown Foundation составили таблицу данных по 12 ключевым заводам ракетной индустрии РФ.

Отмечается, что МКБ «Радуга» — это завод, на котором проходит окончательная сборка крылатых ракет Х-101, на «НПО Машиностроения» производят ракеты типа П-800 и «Циркон», на «Воткинском заводе» выпускают баллистические ракеты 9М723 до ОТРК «Искандер», а в советское время изготавливались ракеты для ОТРК «Точка-У», «НПК КБ Машиностроения» тоже выпускает баллистические ракеты для ОТРК «Искандер».

Украинские аналитики считают, что для поражения таких дальнобойных заводов ударного беспилотника будет явно недостаточно, под такую задачу требуются мощные и дальнобойные «аргументы», и Tomahawk для идеально подходят.

Аналитики Jamestown Foundation советуют Украине разрабатывать собственную баллистическую ракету средней дальности на жидком топливе так, будто с разработкой такого вооружения можно справиться за несколько месяцев, хотя на самом понадобится как минимум несколько лет, да и то при благоприятных обстоятельствах.

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