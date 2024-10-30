В Беларуси из-за «Шахеда» ночью поднимали авиацию 30.10.2024, 12:54

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Летел на Гомель.

Как минимум один российский дрон-камикадзе залетал в Беларусь прошедшей ночью, пишет «Беларускі Гаюн».

Дрон зашел в Беларусь около 02:29 в районе деревни Кравцовка Гомельского района и держал курс на Гомель.

Для его перехвата около 03:10 из Барановичей поднимали дежурный истребитель ВВС РБ, который вплоть до 4-х утра кружил на юго-востоке страны.

Что произошло с «Шахедом» дальше — неизвестно. По данным Воздушных Сил ВСУ, за ночь было локационно потеряно 25 БПЛА.

«Шахеды» стабильно залетают на территорию Беларуси несколько ночей подряд.

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