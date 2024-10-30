Красиво ликвидировал друга Путина 7 Телеграм-канал «Запретное мнение»

30.10.2024, 12:59

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Дональд Трамп

Все не так однозначно.

Если бы Запад сейчас был в форме, то реакция на переброску военных КНДР в РФ последовала бы незамедлительно — с Украины сняли бы последние ограничения на использование оружия, а солдаты НАТО уже тренировались где-нибудь в Одессе.

Но…

Запад откровенно слаб, поэтому «выражение обеспокоенности» и лучи поддержки официальному Киеву.

Счастье Путина, что его военные авантюры пришлись на период упадка США и Европы, в ином случае все закончилось бы еще в 2014 (а то и в 2008) крайне плачевным для Кремля итогом.

Пассивность и желание цивилизованного мира обойтись «малой кровью» (да еще и чужой) ведет нас к крайне плачевной ситуации, когда воевать все равно придется, но с куда более разрушительными последствиями.

Старый мир уже не вернется, а каким будет новый — вопрос все еще открытый.

В этом смысле избрание Трампа действительно дает надежду, ибо он хотя бы за перемены, в то время, как Харрис продолжит в нынешнем ключе: «воюйте родные, а мы, так и быть, через пару месяцев пришлем вам еще немножечко снарядов, чтобы фронт окончательно не рухнул».

Напомним, именно при «хороших» демократах РФ напала на Грузию в 2008, аннексировала Крым в 2014 и начала самую кровавую бойню в новейшей истории в 2022.

А точно ли они так «хороши», как их представляют? И точно ли они «наши»?

В первый срок «плохого» Трампа ничего подобного и близко не было. Зато красиво ликвидировали друга Путина Сулеймани и разнесли боевиков «ЧВК» Вагнер в Сирии.

Как бы пошло это не прозвучало, но «все не так однозначно».

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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