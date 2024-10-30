Главный тренер «Вашингтона» назвал феноменальными действия Алексея Протаса 2 30.10.2024, 13:01

«Он был по всему льду»

Главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери восторженно отозвался об игре белорусского форварда Алексея Протаса. В матче НХЛ этой ночью нападающий забросил гол и отдал две передачи, а его команда превзошла «Рейнджерс» (5:3).

Протас также удостоился комплиментов от Александра Овечкина.

Карбери, помимо прочего, прокомментировал эпизод, в котором Протас упустил возможность оформить дубль, воспользовавшись чужой клюшкой, переданной ему со скамейки:

— Нереально. Он был по всему льду. Феноменальный сегодня! Тот эпизод получился из-за смены. У него нет клюшки. Мы отбиваемся в меньшинстве, держимся на волоске и вдруг получаем передышку. Он получает клюшку…

Head coach Spencer Carbery’s full postgame media availability after Washington’s 5-3 win over New York.#CapsRangers pic.twitter.com/OyHNDpjx32 — Washington Capitals (@Capitals) October 30, 2024

Если бы он забросил, это было бы просто невероятно. Просто вау! Невероятный перформанс, он отлично сыграл, особенно в самом начале, и сделал эту игру в самом начале.

Как будто это дало нам тонну жизни, когда он сделал этот пас через атакующую зону. Это придало ему уверенности. Очень понравилась его игра сегодня, — сказал главный тренер на пресс-конференции.

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