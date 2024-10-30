Европа ввела новые пошлины на импорт электромобилей из Китая

Европа ввела новые пошлины на импорт электромобилей из Китая2
- 30.10.2024, 13:07
До 35,3%.
Европейская комиссия ввела компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая сроком на пять лет.
«Расследование показало, что цепочка создания стоимости электромобилей в Китае получает выгоду от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей электромобилей из ЕС», - сообщает пресс-служба Еврокомиссии.
Размеры пошлин для китайских производителей электромобилей:
BYD - 17%;
Geely - 18,8%;
SAIC - 35,3%;
Tesla - 7,8%;
другие компании, активно сотрудничавшие во время расследования - 20,7%;
компании, которые не сотрудничали - 35,3%.
Отмечается, что окончательные пошлины будут взиматься с момента вступления в силу.
Предыдущие пошлины, введенные на импорт электромобилей из Китая 4 июля 2024 года, взиматься не будут.