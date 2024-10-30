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Европа ввела новые пошлины на импорт электромобилей из Китая

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  • 30.10.2024, 13:07
Европа ввела новые пошлины на импорт электромобилей из Китая

До 35,3%.

Европейская комиссия ввела компенсационные пошлины на импорт электромобилей из Китая сроком на пять лет.

«Расследование показало, что цепочка создания стоимости электромобилей в Китае получает выгоду от несправедливого субсидирования, что создает угрозу экономического ущерба для производителей электромобилей из ЕС», - сообщает пресс-служба Еврокомиссии.

Размеры пошлин для китайских производителей электромобилей:

BYD - 17%;

Geely - 18,8%;

SAIC - 35,3%;

Tesla - 7,8%;

другие компании, активно сотрудничавшие во время расследования - 20,7%;

компании, которые не сотрудничали - 35,3%.

Отмечается, что окончательные пошлины будут взиматься с момента вступления в силу.

Предыдущие пошлины, введенные на импорт электромобилей из Китая 4 июля 2024 года, взиматься не будут.

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