Житель Барановичей купил доллары на российском курорте

Житель Барановичей купил доллары на российском курорте5
- 30.10.2024, 13:08
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В белорусском обменнике его ждал неприятный сюрприз.
Житель Барановичей несколько лет назад побывал на российском курорте и привез с собой доллары. В этом году он решил обменять валюту, но в итоге лишился денег: как выяснили в УВД Брестского облисполкома, купюры оказались поддельными.
52-летний мужчина пришел в один из банков города, чтобы обменять 100 долларов. Однако работник обменника заподозрил подделку и нажал тревожную кнопку. На место происшествия прибыли сотрудники милиции, которые провели экспертизу, подтвердившую, что купюра действительно является фальшивкой.
Выяснилось, что доллары были приобретены им несколько лет назад в Анапе, российском курортном городе. «Он не знал, что деньги поддельные. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица», — сообщили в УВД.
Также в ведомстве отметили, что в Барановичском районе с начала года уже возбуждено семь уголовных дел по ч. 1 ст. 221 УК (Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В пяти случаях речь шла о фальшивых 100-долларовых купюрах, а в двух — о банкнотах в 5000 российских рублей.