Житель Барановичей купил доллары на российском курорте 5 30.10.2024, 13:08

2,218

В белорусском обменнике его ждал неприятный сюрприз.

Житель Барановичей несколько лет назад побывал на российском курорте и привез с собой доллары. В этом году он решил обменять валюту, но в итоге лишился денег: как выяснили в УВД Брестского облисполкома, купюры оказались поддельными.

52-летний мужчина пришел в один из банков города, чтобы обменять 100 долларов. Однако работник обменника заподозрил подделку и нажал тревожную кнопку. На место происшествия прибыли сотрудники милиции, которые провели экспертизу, подтвердившую, что купюра действительно является фальшивкой.

Выяснилось, что доллары были приобретены им несколько лет назад в Анапе, российском курортном городе. «Он не знал, что деньги поддельные. По данному факту возбуждено уголовное дело в отношении неустановленного лица», — сообщили в УВД.

Также в ведомстве отметили, что в Барановичском районе с начала года уже возбуждено семь уголовных дел по ч. 1 ст. 221 УК (Изготовление, хранение или сбыт поддельных денег или ценных бумаг). В пяти случаях речь шла о фальшивых 100-долларовых купюрах, а в двух — о банкнотах в 5000 российских рублей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com