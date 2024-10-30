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Схема Кремля в Грузии и Молдове

  • Виталий Портников, «Крым.Реалии»
  • 30.10.2024, 13:12
  • 1,546
Схема Кремля в Грузии и Молдове
Виталий Портников

Москва «торгует» одним и тем же.

Тысячи людей, которые откликнулись на призыв президента Грузии Саломе Зурабишвили и оппозиционных лидеров и вышли на протесты перед зданием парламента страны — хорошее напоминание о том, как можно использовать демократические процедуры для того, чтобы цементировать власть олигархов и помогать усилению российского влияния.

На постсоветском пространстве не так уж много стран, в которых сами граждане могут повлиять на формирование своей власти. Вероятно, это Украина, Грузия, Республика Молдова, Армения и (пока что) Кыргызстан.

Во всех остальных бывших советских республиках господствует либо откровенный авторитаризм, либо «управляемая демократия» — когда выборов либо вовсе нет, либо власти назначают «победителей».

Практически одновременно с грузинскими прошли парламентские выборы в Узбекистане — но об их итогах практически никто не упоминает. Еще до них было ясно, что поддерживающая президента страны Шавката Мирзиеева Либерально-демократическая партия получит большинство мест, а остальные будут распределены между партиями, поддерживающими президента.

Беда в том, что Москва, не стремящаяся к демократии у себя, похоже, научилась использовать демократию у других. Стоит вспомнить, что все самые большие политические кризисы в Украине были связаны именно с электоральными событиями и влиянием Кремля. И это касается отнюдь не только событий общенационального уровня. Отделение Крыма от Украины в 1990-е готовил избранный крымчанами первый и последний президент автономии Юрий Мешков.

А за «референдум» в Крыму в 2014-м «голосовали», хотя и под дулами автоматов, но избранные населением депутаты Верховного Совета АРК.

Могут, конечно, сказать, что такова воля населения — это и есть демократия. Если только не учитывать влияния российской пропаганды, использование финансового ресурса, скупку голосов, обман избирателей. И оказывается, что всему этому в демократических условиях не так уж просто противостоять. Именно поэтому партии олигарха Бидзина Иванишвили удалось подтвердить сохранение власти в Грузии — и теперь ей может помешать только народный протест.

А вот президенту Молдовы Майе Санду, выступающей за европейскую интеграцию страны и поддержку Украины, приходится очень непросто и накануне второго тура выборов никто не рискнет назвать имя победителя. То, что автократы научились использовать демократические процедуры, а демократии практически бессильны повлиять на автократов — уже неоспоримый факт.

Чтобы противостоять, уверен, необходима поддержка подавляющего большинства населения — но в расколотых постсоветских обществах о таком результате можно только мечтать.

Для полноты картины напомню, что демократические процедуры научились использовать отнюдь не только в Москве, но и в Пекине. Именно благодаря этому прокитайские кандидаты победили на президентских выборах на Мальдивских островах и Шри-Ланке, что значительно снизило влияние Индии в традиционно важном для нее регионе.

Китай тоже не жалеет ресурсов и пропаганды для поддержки «своих», а многие избиратели со страхом относятся к потере экономических связей с Китаем. Примерно также, как многие избиратели в бывших советских республиках боятся потерять доступ к российским энергоресурсов, российскому газу или просто опасаются, что Россия на них нападет, как сейчас нападает на Украину. Да, страхом, как видим, тоже можно эффективно торговать — и получать нужный результат в избирательном бюллетене. Вот и получается, что во многих странах теперь может торжествовать именно такая демократия — демократия страха.

Виталий Портников, «Крым.Реалии»

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