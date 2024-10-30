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В Минске выставили на продажу трехуровневую квартиру с бассейном почти за 2 млн долларов

  • 30.10.2024, 13:19
  • 1,238
В Минске выставили на продажу трехуровневую квартиру с бассейном почти за 2 млн долларов

Что предлагают за такие деньги.

В центральной части Минска есть квартира, где имеются практически все блага частного дома: закрытый двор, гараж, терраса, сауна и бассейн и прочее. Такое жилье сейчас выставлено на продажу. Это трехуровневые апартаменты на улице Румянцева, всего в паре шагов от площади Победы. Но есть одно ограничение — эта недвижимость для очень состоятельных людей, стоит она почти два миллиона долларов, пишет «Зеркало».

За магазином «Каравай» на площади Победы в Минске расположилась тихая улица Румянцева, там есть закрытая охраняемая территория — жилой комплекс из трех домов. Сейчас в одном из них — четырехэтажном кирпичном здании № 5 (построено в 2013 году) — продают трехуровневую пятикомнатную квартиру. В этом доме находится всего четыре квартиры.

Общая площадь выставленной на продажу недвижимости составляет 362 м², жилая — чуть больше 184 «квадратов». Высота потолков — 3,23 метра. На нижнем уровне расположен бассейн с системой фильтрации, русская баня и сауна. На первом — гостиная с камином, кухня-столовая, гардеробная, санузел. На третьем уровне находятся жилые комнаты — родительская спальня, отдельные помещения для мальчиков и девочек, гостевая. Там же есть несколько гардеробных и два санузла. Имеется собственная терраса, окруженная высокими туями.

Кухня и столовая зона оборудованы мебелью и бытовой техникой. Это холодильник-морозильник Liebherr, кофемашина и духовой шкаф Neff, варочная поверхность, посудомоечная машина Bosh, семиступенчатая система очистки-фильтрации воды, стол-остров с системой уплотнения мусора, обеденный стол на 12 персон итальянского производства.

Квартира обставлена итальянской мебелью. Новым владельцам также оставят картины и предметы интерьера, аквариум с кораллами и морскими обитателями, встроенную акустическую систему, домашний кинотеатр.

Отмечается, что пол в квартире монтировали без перепадов, он из натурального мрамора (с подогревом) и паркетной доски премиум-класса. Санузлы с отделкой из натурального мрамора и оникса, сантехника Villeroy & Boch, в хозяйственной зоне есть стиральная и сушильная машины Siemens. В квартире установлена система «умный дом».

На цокольном этаже здания есть два машино-места. На паркинг можно попасть прямо из апартаментов.

Квартира продается за 6 446 115 рублей, или 1 950 000 долларов. При такой цене «квадрат» обойдется в 17 808 рублей, или 5387 долларов.

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