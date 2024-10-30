«Вольный хор» в Белостоке собрал полный зал 30.10.2024, 13:38

Концерт был посвящен «Ночи расстрелянных поэтов».

29 октября в память о «Ночи расстрелянных поэтов 1937 года» белорусский «Вольный хор» из Варшавы выступил с особой программой произведений репрессированных белорусских авторов в Белостоке. Концерт прошел в значимом месте — в зале Музея памяти Сибири, который едва вместил зрителей.

Во время концерта были исполнены, в том числе, произведения на стихи убитых поэтов 29 октября 1937 года и репрессированных в те времена: Алеся Дудара, Тишки Гартного, Михася Чарота. Впервые на концерте был исполнен первый неофициальный гимн Беларуси начала XX века — «Белорусская марсельеза», пишет «Радыё Рацыя».

— Чувствуется, что это наш город, что здесь все на месте, и мы здесь как дома. Для меня и для многих Белосток очень близок. Музей памяти Сибири — это то место, которое очень подходит. И место памяти, и место, связанное с репрессиями. В этот день было особенно важно провести концерт именно здесь, — рассказала дирижер хора Галина Казимировская.

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