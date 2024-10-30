Ошеломляющий результат Сергей Корсунский, «Зеркало недели»

30.10.2024, 13:47

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Фото: Getty Images

Этот год войдет в историю.

Этот год войдет в историю как год — рекордсмен по количеству выборов, прошедших и грядущих по всему миру.

На минувших выходных состоялись выборы в Грузии и Японии. Но если субботние выборы в Грузии, судя по сообщениям СМИ и оценке наблюдателей, прошли в худших традициях постсовка, то воскресные парламентские выборы в Японии с точки зрения организации можно назвать идеальными. Не было ни титушек, ни вбрасывания бюллетеней. Кандидаты на протяжении трех недель имели возможность беспрепятственно агитировать за себя и друг за друга (есть такая традиция), оппозиционные и правящие партии сполна воспользовались возможностью свободного выдвижения кандидатов как по партийным спискам, так в одномандатных округах, часть будущих законодателей боролись за место в парламенте как независимые кандидаты без партийной поддержки. Все в рамках политических традиций и закона.

Результаты выборов оказались ошеломляющими как для партий из правящей коалиции (Либерально-демократической (ЛДПЯ) и «Комэйто»), так и для семи оппозиционных. Правящая коалиция проиграла выборы, получив на двоих 215 мест в Палате представителей, тогда как для простого большинства необходимо 233 голоса. По сравнению с предыдущими выборами они потеряли 64 места. При этом основная оппозиционная Конституционно-демократическая партия увеличила число мандатов сразу на 50 — до 148, что также не дает возможности сформировать правительство, но означает значительный прогресс. Следующая по значимости «Партия возрождения Японии» (Ниппон Ишин но кай) вопреки ожиданиям потеряла пять голосов, а «Демократическая партия для народа» (до сих пор мало заметная) увеличила число мандатов в четыре раза — до 28. Все это означает, что в парламенте Японии начинается процесс формирования принципиально новой коалиции и, соответственно, нового правительства, которое будет иметь значительно меньшую свободу действий, чем предыдущее, особенно если ядром коалиции будет ЛДПЯ.

Результаты волеизъявления стали неприятной неожиданностью для нынешнего премьер-министра Шигеру Ишибы, который собственно и стал инициатором выборов. Он возглавил правительство месяц назад с целью вернуть доверие избирателей к ЛДПЯ, значительно снизившееся в связи со скандалом о партийных деньгах и на фоне сложной экономической ситуации в Японии.

Вопросы внутренней политики были в центре внимания и политиков, и избирателей. Значительный рост цен в Японии за последние два года не компенсировался некоторым повышением зарплат, инициированным правительством Фумио Кишиды, а резкое и длящееся уже несколько лет снижение рождаемости ухудшило и без того сложную демографическую ситуацию. Крайне низкий рейтинг правительства Кишиды, невзирая на его безусловные достижения во внешней политике, привел к смене лидера партии, формированию нового правительства и досрочным выборам. Премьер-министр Ишиба и руководство ЛДПЯ сделало все, чтобы дистанцироваться от однопартийцев, которые были замешаны в скандалах с партийными деньгами, однако, разочарование избирателей оказалось сильнее ожидаемого.

Стоит отметить, что подобная ситуация возникает в послевоенной истории Японии не впервые, хотя последний раз был довольно давно — 15 лет назад. Опыт говорит, что правительства, основанные на многопартийной коалиции в парламенте, существуют крайне недолго и имеют значительные сложности с реализацией стратегических целей, стоящих перед страной. С другой стороны, японская политическая культура предусматривает уважительное, хотя и принципиальное отношение к оппоненту. Например, со стороны оппозиционных партий уже прозвучали заявления, что они не будут входить в коалицию с ЛДПЯ, но готовы сотрудничать по конкретным вопросам и поддерживать законопроекты на ситуативной основе. Если их позиция не изменится, на протяжении 30 дней с момента официального объявления результатов голосования парламент сформирует новое правительство, главой которого может стать лидер партии, набравшей самое большее количество голосов (ЛДПЯ), однако это правительство не будет иметь постоянной поддержки в парламенте. И это накануне формирования бюджета и выборов в США, результаты которых по вполне понятным причинам имеют особое значение для Японии.

В тот период, когда президентом США был Дональд Трамп, Шинзо Абе оказался чуть ли не единственным из лидеров «Большой семерки», кто смог найти с ним общий язык. Сказался опыт международной деятельности, личная харизма и умение играть в гольф. Вполне очевидно, что для любого главы правительства Японии отношения с США, которые являются основой политики безопасности самой мирной страны, невозможно переоценить. По мнению американских экспертов, специализирующихся на Японии, каким образом выстраивать отношения Токио и Вашингтона, если Дональд Трамп снова станет президентом, сегодня не знает никто. Скорее всего, Трамп потребует пересмотра условий нахождения войск США на территории Японии (что и так является сложной темой в отношениях Токио и властей Окинавы), неясными могут стать перспективы столь важных для региональной стабильности многосторонних механизмов США—Япония—Южная Корея и QUAD. И все это — на фоне фактического вступления Северной Кореи в войну России против Украины, значительной активизации военного сотрудничества РФ и КНР, растущей угрозы военного решения проблемы Тайваня. Степень неопределенности, и без того значительная в связи с войнами в Европе и на Ближнем Востоке, имеющими большое влияние на ситуацию в Азии, возрастает многократно. В случае победы Камалы Харрис действующая конструкция безопасности в Восточной Азии, скорее всего, сохранится, но будет ли она достаточной, чтобы избежать войны, тоже остается неясным.

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Разумеется, для нас ключевой вопрос: сохранится ли поддержка Украины новым правительством Японии в условиях существенной политической неопределенности. Ведь несложно предположить, что ко всем внешним проблемам Шигеру Ишиба, вполне вероятно, окажется под огнем критики со стороны однопартийцев, среди которых есть депутаты, придерживающиеся и крайне праворадикальных взглядов, и те, кто выступает за диалог с Россией. К сожалению, часть поддерживающих Украину депутатов ЛДПЯ не смогли сохранить мандаты в новом парламенте, в то время как несколько пророссийских депутатов смогли переизбраться в одномандатных округах.

Однако то, что даже такие сложные выборы не смогли изменить — это поддержка Украины народом Японии. Опросы общественного мнения, проводимые с момента начала агрессии, неизменно показывали поддержку Украины от 70 до 90% опрошенных, что и давало основания правительству действовать как с точки зрения введения санкций, так и предоставления Украине финансовой поддержки и технической помощи. В Японии с огромным беспокойством восприняли информацию об участии военного контингента Северной Кореи в войне против Украины, поскольку там понимают, что подобные шаги влекут за собой углубление и без того активного военно-технического сотрудничества РФ и КНДР. Сейчас рано говорить, какие шаги последуют, однако нет сомнений, что они будут проводиться в тесном сотрудничестве с Республикой Корея и США.

В чем нельзя упрекнуть правительство Шигеру Ишибы — так это в недостатке экспертизы в области вопросов безопасности. К примеру, комментируя информацию о том, что Россия ратифицировала бессрочный договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, японские эксперты напомнили, что еще в 2021 году КНР и КНДР приняли решение в третий раз возобновить на последующие 20 лет договор о дружбе КНР—КНДР, подписанный в 1961 году. Такой шаг не был очевидным в связи с напряженными отношениями между Пекином и Пхеньяном в предыдущий период действия договора. При этом Китай имеет обязательство защищать Северную Корею в случае нападения со стороны США или Южной Кореи и в любом случае может быть втянут в конфликт в связи с неконтролируемым развитием стратегических связей между КНДР и РФ. Есть все основания полагать, что любое правительство Японии будет предпринимать шаги по снижению напряженности в Восточной Азии, а это предусматривает и поддержку Украины.

Сергей Корсунский, «Зеркало недели»

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