Стильный и мощный: Cadillac показал новый спортивный электрокроссовер
- 30.10.2024, 13:50
Lyriq-V получит два мотора.
В спортивной линейке Cadillac V-Series впервые появился электромобиль. Такую версию получит кроссовер Cadillac Lyriq. Он выйдет на рынок в первой половине 2025 года, а пока на официальном сайте General Motors опубликовали фото и видео с электрокаром, пишет «Фокус».
Новый Cadillac Lyriq-V выглядит более агрессивно, чем стандартная модель. Его отличают измененная передняя часть, новые бамперы и обвес. На крыше установили спойлер. К тому же, электрокар занизили и оснастили новыми колесными дисками с низкопрофильными шинами.
Салон Cadillac Lyriq-V показали лишь частично. На видео видно спортивный руль с кнопкой V, которая активирует спортивный режим.
Характеристики Cadillac Lyriq-V также пока держат в секрете. Заявлено лишь, что он получит два мотора и будет мощнее стандартной 500-сильной версии модели с полным приводом.
Зато указано, что электромобиль Cadillac Lyriq-V получит доработанную подвеску с адаптивными амортизаторами и увеличенные тормоза от Brembo.