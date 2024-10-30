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Стильный и мощный: Cadillac показал новый спортивный электрокроссовер

  • 30.10.2024, 13:50
Стильный и мощный: Cadillac показал новый спортивный электрокроссовер

Lyriq-V получит два мотора.

В спортивной линейке Cadillac V-Series впервые появился электромобиль. Такую версию получит кроссовер Cadillac Lyriq. Он выйдет на рынок в первой половине 2025 года, а пока на официальном сайте General Motors опубликовали фото и видео с электрокаром, пишет «Фокус».

Новый Cadillac Lyriq-V выглядит более агрессивно, чем стандартная модель. Его отличают измененная передняя часть, новые бамперы и обвес. На крыше установили спойлер. К тому же, электрокар занизили и оснастили новыми колесными дисками с низкопрофильными шинами.

Салон Cadillac Lyriq-V показали лишь частично. На видео видно спортивный руль с кнопкой V, которая активирует спортивный режим.

Характеристики Cadillac Lyriq-V также пока держат в секрете. Заявлено лишь, что он получит два мотора и будет мощнее стандартной 500-сильной версии модели с полным приводом.

Зато указано, что электромобиль Cadillac Lyriq-V получит доработанную подвеску с адаптивными амортизаторами и увеличенные тормоза от Brembo.

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