Журналиста Игоря Ильяша перевели в СИЗО в Колядичах

Журналиста Игоря Ильяша перевели в СИЗО в Колядичах4
- 30.10.2024, 13:55
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О его задержании стало известно утром 22 октября.
Задержанного журналиста Игоря Ильяша перевели в СИЗО № 1 в Колядичах, сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ).
В ассоциации предполагают, что Игорю Ильяшу могло быть предъявлено обвинение. Официально об этом не сообщалось.
О задержании Игоря Ильяша, мужа политзаключенной журналистки Екатерины Андреевой, стало известно утром 22 октября. Его фотография в наручниках была опубликована провластными телеграм-каналами. В одном из таких каналов, близких к силовикам, косвенно говорилось, что задержание журналиста связано с телеканалом «Белсат».
За свою журналистскую деятельность Игорь Ильяш также подвергался репрессиям со стороны силовиков. В ноябре 2020 года Ильяша арестовывали на 15 суток за «участие в пикетировании». В июле 2021 года его снова задержали на 15 суток в ходе массовых обысков и задержаний независимых журналистов по всей Беларуси. Тогда в его квартире был проведен обыск, изъяты техника и книги.