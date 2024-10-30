Politico: В Кремле скрывают плохую новость для Путина 2 30.10.2024, 13:58

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У России — серьезные проблемы.

Запад именно сейчас должен усилить финансовое давление на Россию, пользуясь ее серьезными экономическими проблемами. США и Европа имеют шанс нанести серьезный удар по экономике России и ускорить завершение войны РФ с Украиной.

Обозреватель Politico Питер Доран отмечает, что российская экономика переживает кризис, а ее ресурсы на исходе.

Российские власти серьезно маскируют проблемы, делая вид, что все в порядке, однако статистика говорит об обратном. Западные страны могут воспользоваться ситуацией и усилить финансовое давление, лишив Москву необходимых средств на ведение боевых действий.

«И плохая новость для Путина: его технократы на самом деле скрывают полную стоимость его действий в Украине», - пишет автор.

Простая истина заключается в том, что российское правительство не получает достаточно денег, чтобы покрыть эти расходы, связанные с боевыми действиями.

Это открывает перед Западом новые возможности. Анализ государственного бюджета России на 2025 год указывает на резкий рост военных расходов до рекордных 145 миллиардов долларов.

В общей сложности военные затраты достигают 10% ВВП, тогда как бюджетное покрытие этих трат невозможно без дефицита, который в прошлом году составил уже 34 миллиарда долларов.

Из-за санкций Россия не может привлекать международные кредиты, а внутренние облигации вынуждена размещать под огромные 16% годовых.

Кремль покрывает дефицит бюджета, истощая Фонд национального благосостояния (ФНБ), ликвидность которого сократилась с 117 миллиардов долларов в 2021 году до 55 миллиардов на сегодняшний день.

Если эти средства будут израсходованы полностью, России придется повышать налоги, печатать деньги и сокращать социальные выплаты.

Особенно уязвимы дотационные регионы, такие как Чечня, где местные лидеры прямо заявляют, что без федеральных средств управление невозможно.

Доран предлагает Европе и США снизить предельную цену на экспорт российской нефти с нынешних 65 до 30 долларов за баррель.

Это снизит доходы Москвы от нефти, которые составляют около 9 миллиардов долларов ежемесячно, и еще больше усугубит финансовые проблемы.

Запад также должен усилить контроль над рынками, где Россия все еще может продавать нефть, особенно в Китае, Индии и Турции.

Сокращение доходов от нефти, по мнению Дорана, станет мощным рычагом давления, ускорит окончание конфликта и поможет Украине получить преимущество.

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