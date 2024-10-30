В кафе и ресторанах Бреста запретили отмечать Хэллоуин

В кафе и ресторанах Бреста запретили отмечать Хэллоуин6
- 30.10.2024, 14:10
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Под запрет попала даже атрибутика праздника.
В кафе и ресторанах чиновники запретили проводить вечеринки, приуроченные к Хэллоуину.
Белорусские чиновники уже длительное время воюют с «неправильными» западными праздниками вроде Хэллоуина и Дня святого Валентина.
Журналисты BGmedia поговорили с сотрудниками сферы общественного питания в Бресте. Те рассказали, что накануне праздника в кафе и рестораны пришли проверки, которые запретили даже хеллоуинскую атрибутику.
«Да, получили все п***ы за оформление. Никаких упоминаний праздника, ужастиков и тематических тыкв. «Медузе» на Советской пригрозили закрытием за грандиозную вечеринку — пришлось отменить», — говорит один из собеседников. Еще одна работница этой сферы говорит, что проверка запретила даже ставить тыквы, чтобы не вызывать ассоциаций с Хэллоуином.
При этом, говорит одна из брестчанок, запрет не затронул магазины одежды: «Самое интересное, что я буквально на днях была в магазине одежды и там все было украшено к Хэллоуину. Возможно, запрет коснулся только точек общепита — ходили с проверками, и я знаю, что по шапкам давали за обычные тыквы».
Работник минского ресторана в беседе с BGmedia сообщил, что ничего не слышал о запрете Хэллоуина. Но молодой человек признался, что «по ощущениям, в городе, в учреждениях как будто меньше всего этого стало».