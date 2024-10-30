закрыть
30 октября 2024, среда, 15:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В кафе и ресторанах Бреста запретили отмечать Хэллоуин

6
  • 30.10.2024, 14:10
  • 2,352
В кафе и ресторанах Бреста запретили отмечать Хэллоуин

Под запрет попала даже атрибутика праздника.

В кафе и ресторанах чиновники запретили проводить вечеринки, приуроченные к Хэллоуину.

Белорусские чиновники уже длительное время воюют с «неправильными» западными праздниками вроде Хэллоуина и Дня святого Валентина.

Журналисты BGmedia поговорили с сотрудниками сферы общественного питания в Бресте. Те рассказали, что накануне праздника в кафе и рестораны пришли проверки, которые запретили даже хеллоуинскую атрибутику.

«Да, получили все п***ы за оформление. Никаких упоминаний праздника, ужастиков и тематических тыкв. «Медузе» на Советской пригрозили закрытием за грандиозную вечеринку — пришлось отменить», — говорит один из собеседников. Еще одна работница этой сферы говорит, что проверка запретила даже ставить тыквы, чтобы не вызывать ассоциаций с Хэллоуином.

При этом, говорит одна из брестчанок, запрет не затронул магазины одежды: «Самое интересное, что я буквально на днях была в магазине одежды и там все было украшено к Хэллоуину. Возможно, запрет коснулся только точек общепита — ходили с проверками, и я знаю, что по шапкам давали за обычные тыквы».

Работник минского ресторана в беседе с BGmedia сообщил, что ничего не слышал о запрете Хэллоуина. Но молодой человек признался, что «по ощущениям, в городе, в учреждениях как будто меньше всего этого стало».

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников