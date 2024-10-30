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Алла Пугачева поставила на место российских пропагандистов

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  • 30.10.2024, 14:16
  • 10,728
Алла Пугачева поставила на место российских пропагандистов
Алла Пугачева

Одной короткой фразой.

Эстрадная певица Алла Пугачева, с начала полномасштабной войны поддержавшая Украину и уехавшая с семьей из РФ, поставила на место российских пропагандистов, непрерывно придумывающих абсурдные истории о ее семье.

75-летняя исполнительница иронически отметила: им очень нравится читать эту чепуху.

Насмешливое сообщение артистка опубликовала на своей официальной странице в Instagram. В комментариях украинцы поддержали звезду и поблагодарили за четкую позицию.

«Вы ж мои дорогие. Какие же интересные истории вы придумываете про нашу семью. Давайте еще. Смелее, ребята! Нам нравится», – написала примадонна.

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