«Это лучшее, на что способны наши модельеры-технологи?» 6 30.10.2024, 14:24

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В Минске продают дырявые носки за 19 рублей.

В TikTok опубликовали ролик о дырявых носках, которые продают за 19 рублей в одном минских торговых центров. Видео за сутки набрало более полумиллиона просмотров, а в комментариях, как всегда в таких случаях, развернулась борьба, пишет «Зеркало».

«Мне никто не поверил, поэтому записываю на видео. В Минске продаются дырявые носки. Причем не так уж и дешево: 19 рублей за пару. Они тут разных цветов: серые, голубые, коричневые», — рассказала автор ролика.

«Если вдруг вам нужны такие носки, их можно купить в Befree в ТЦ Palazzo», — добавила она.

Среди самых популярных комментариев такие:

• «Хочу не купить, хочу продать».

• «Мир сошел с ума».

• «Кто в курсе, подскажите, а колготы со стрелками тоже в моде? Я ничего не пропустила?»

• «Боже, зачем нам прививают безвкусицу и бескультурье?! Это лучшее, на что способны наши модельеры-технологи?! Зачем?!»

• «Это ж сколько денег я выкинула за все эти годы, даже не знаю, как себя назвать».

• «Продам по 10, есть и разнопарка».

• «Работаю сварщиком, у меня таких очень много, отдам бесплатно».

• «Наконец-то носки в подарок на 23 февраля обретают смысл. Прошлогодние к этой дате сделают мужчину шикарным модным брутальным мачо».

• «Мой муж такие умеет делать, продам за полцены, кому надо? Цвет черный, темно-серый, темно-синий, другие не носит».

• «Все, конец, конец бедной жизни!»

Секрет носков приоткрыть можно, внимательно посмотрев видео. Там написано, что это knee socks — то есть не обычные, а высокие носки. Можно заметить, что дырявые они только в верхней части. У производителя из РФ они называются «носки высокие рваные в стиле гранж». На российском сайте стоят, кстати, дешевле, чем в Беларуси, — около 13,5 рубля в эквиваленте.

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