«Это лучшее, на что способны наши модельеры-технологи?»6
- 30.10.2024, 14:24
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В Минске продают дырявые носки за 19 рублей.
В TikTok опубликовали ролик о дырявых носках, которые продают за 19 рублей в одном минских торговых центров. Видео за сутки набрало более полумиллиона просмотров, а в комментариях, как всегда в таких случаях, развернулась борьба, пишет «Зеркало».
«Мне никто не поверил, поэтому записываю на видео. В Минске продаются дырявые носки. Причем не так уж и дешево: 19 рублей за пару. Они тут разных цветов: серые, голубые, коричневые», — рассказала автор ролика.
«Если вдруг вам нужны такие носки, их можно купить в Befree в ТЦ Palazzo», — добавила она.
Среди самых популярных комментариев такие:
• «Хочу не купить, хочу продать».
• «Мир сошел с ума».
• «Кто в курсе, подскажите, а колготы со стрелками тоже в моде? Я ничего не пропустила?»
• «Боже, зачем нам прививают безвкусицу и бескультурье?! Это лучшее, на что способны наши модельеры-технологи?! Зачем?!»
• «Это ж сколько денег я выкинула за все эти годы, даже не знаю, как себя назвать».
• «Продам по 10, есть и разнопарка».
• «Работаю сварщиком, у меня таких очень много, отдам бесплатно».
• «Наконец-то носки в подарок на 23 февраля обретают смысл. Прошлогодние к этой дате сделают мужчину шикарным модным брутальным мачо».
• «Мой муж такие умеет делать, продам за полцены, кому надо? Цвет черный, темно-серый, темно-синий, другие не носит».
• «Все, конец, конец бедной жизни!»
@murka_milliard
Видимо, это что-то слишком модное♬ оригинальный звук - Кристина. Минск
Секрет носков приоткрыть можно, внимательно посмотрев видео. Там написано, что это knee socks — то есть не обычные, а высокие носки. Можно заметить, что дырявые они только в верхней части. У производителя из РФ они называются «носки высокие рваные в стиле гранж». На российском сайте стоят, кстати, дешевле, чем в Беларуси, — около 13,5 рубля в эквиваленте.