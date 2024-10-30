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Politico: Некоторые в ЕС считают, что победа Трампа положительно повлияет на НАТО

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  • 30.10.2024, 14:22
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Politico: Некоторые в ЕС считают, что победа Трампа положительно повлияет на НАТО
Дональд Трамп

Сработает эффект «полезного шока».

Некоторые европейские чиновники считают, что победа Дональда Трампа на президентских выборах в США может стать тем, что нужно ЕС для укрепления обороны и борьбы с Китаем, сообщает Politico со ссылкой на источники.

«Возвращение Трампа было бы полезным шоком, который позволит ЕС двигаться вперед, как пандемия (COVID-19 — ред.) или энергетический кризис из-за войны в Украине», — сказал неназванный высокопоставленный дипломат ЕС.

Отмечается, что это мнение, которое анонимно высказали и другие дипломаты и чиновники ЕС, не связано с приверженностью к кандидату от Республиканской партии или его политическим идеям.

Politico пишет, что второй срок Трампа может стать «горьким лекарством», необходимым ЕС для преодоления разногласий и продвижения вперед как единого блока.

Чиновники ЕС считают, что Трамп будет настолько враждебным по отношению к Европе, что блок не будет иметь другого выбора, кроме как увеличить расходы на оборону, укрепить свой технологический сектор, а также уточнить свою политику в отношении Китая.

По данным издания, наиболее очевидной сферой, где президентство Трампа может ускорить изменения в Европе, является война России против Украины.

Если республиканец вернется в Белый дом, его администрация может усилить давление на Европу в вопросе «распределения бремени» до уровня, невиданного со времен основания НАТО в 1949 году.

«Трамп помогает повысить осведомленность о финансировании обороны, но нам нужен настоящий шоковый эффект, чтобы изменить эту дискуссию. Соглашение по мирному плану для Украины полностью перевернуло бы ее», — добавил один из чиновников.

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