Под Москвой горит предприятие, конструирующее ядерные «Тополя» для Кремля

Под Москвой горит предприятие, конструирующее ядерные «Тополя» для Кремля2
- 30.10.2024, 14:31
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У России могут начаться проблемы с выпуском этого оружия.
30 октября в подмосковном Хотьково произошел пожар на важнейшем для военно-промышленного комплекса РФ предприятии – Центральном научно-исследовательском институте специального машиностроения.
Возгорание началось во время испытаний оборудования в цехе.
Видео пожара опубликовали в Telegram-канале «Крымский ветер».
Утверждается, что ЦНИИСМ специализируется на выпуске конструкций из полимерных композитных материалов. Продукцию, произведенную институтом, применяют в ракетостроении, транспортной, нефтехимической и энергетической отраслях.
Главным приоритетом является производство контейнеров для и композитных материалов для ракетных комплексов «Тополь», которые могут оснастить ядерными зарядами. При содействии ЦНИИСМ создают ракетоносители «Ариан» и «Протон».