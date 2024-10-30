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В разных странах Европы прошла Ночь расстрелянных поэтов

  • 30.10.2024, 14:48
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В разных странах Европы прошла Ночь расстрелянных поэтов

Фотофакт.

В ночь на 30 октября 1937 года в Минске были расстреляны как минимум 132 деятеля белорусской культуры, науки, чиновники того времени, пишет «Наша Нива». Среди них было 22 литератора. В 2024 году акции памяти проходят более чем в 40 городах не менее чем 15 стран мира.

В Вильнюсе мероприятие памяти «Ночь (не)расстрелянных поэтов» прошло на улице Жертв (Aukų g.) недалеко от здания, где в свое время находился литовский филиал КГБ.

В варшавском Музее Вольной Беларуси при поддержке театра «Дзея Другая» и варшавской организации Общества белорусского языка состоялся вечер памяти, посвященный этой кровавой дате в истории Беларуси — массовому расстрелу представителей белорусской интеллектуальной элиты.

Во время мероприятия прозвучали произведения белорусского музыкального искусства в исполнении композитора Ильи Семашкевича. Профессиональные актеры и общественные деятели прочли стихотворения жертв политических репрессий.

В Белостоке в память Ночи расстрелянных поэтов 1937 года выступил Вольный Хор из Варшавы. Он представил специальную программу на стихотворения творцов, репрессированных сталинским режимом. Концерт прошел в символичном месте — Музее памяти Сибири.

В «Доме Вольной Беларуси» во Львове был показан документальный фильм «Лес», рассказывающий несколько реальных историй сталинских репрессий в Гомельской области в 1930-х годах. В фильме использованы архивные видеоматериалы и аудиозаписи, на которых очевидцы рассказывают о событиях 1930-х.

Кроме белорусов, в мероприятии приняли участие сопредседатель Лиги украинских женщин Мираслава Тимчишин, студенты истфака Львовского национального университета имени Ивана Франко, аграрного университета, а также украинская молодежь, помогающая белорусским добровольцам.

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