ВСУ получат на вооружение универсальный пулемет
- 30.10.2024, 14:51
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Каковы его преимущества?
Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62 х 51мм НАТО.
Как сообщила пресс-служба ведомства, его можно устанавливать на специальные станки-треноги на боевых позициях и в огневых сооружениях, или же на легкобронированную технику.
«Пулемет имеет ряд технологических преимуществ по сравнению с похожим по классу ротным единым пулеметом государства-агрессора «Печенег». В частности, в комплекте есть быстросменный ствол, который позволяет вести почти непрерывный огонь. Кроме того, оружие имеет регулируемый газовый клапан, благодаря которому можно менять интенсивность стрельбы», - говорится в сообщении.
В Минобороны также пояснили, что оружие имеет высокий ресурс корпуса и ствола. Рассчитано на эффективное использование как при экстремально низких температурах, так и при тропическом климате.