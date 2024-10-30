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ВСУ получат на вооружение универсальный пулемет

  • 30.10.2024, 14:51
  • 2,994
ВСУ получат на вооружение универсальный пулемет

Каковы его преимущества?

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62 х 51мм НАТО.

Как сообщила пресс-служба ведомства, его можно устанавливать на специальные станки-треноги на боевых позициях и в огневых сооружениях, или же на легкобронированную технику.

«Пулемет имеет ряд технологических преимуществ по сравнению с похожим по классу ротным единым пулеметом государства-агрессора «Печенег». В частности, в комплекте есть быстросменный ствол, который позволяет вести почти непрерывный огонь. Кроме того, оружие имеет регулируемый газовый клапан, благодаря которому можно менять интенсивность стрельбы», - говорится в сообщении.

В Минобороны также пояснили, что оружие имеет высокий ресурс корпуса и ствола. Рассчитано на эффективное использование как при экстремально низких температурах, так и при тропическом климате.

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