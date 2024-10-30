ВСУ получат на вооружение универсальный пулемет 30.10.2024, 14:51

2,994

Каковы его преимущества?

Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации универсальный пулемет SAR 762 MT калибра 7.62 х 51мм НАТО.

Как сообщила пресс-служба ведомства, его можно устанавливать на специальные станки-треноги на боевых позициях и в огневых сооружениях, или же на легкобронированную технику.

«Пулемет имеет ряд технологических преимуществ по сравнению с похожим по классу ротным единым пулеметом государства-агрессора «Печенег». В частности, в комплекте есть быстросменный ствол, который позволяет вести почти непрерывный огонь. Кроме того, оружие имеет регулируемый газовый клапан, благодаря которому можно менять интенсивность стрельбы», - говорится в сообщении.

В Минобороны также пояснили, что оружие имеет высокий ресурс корпуса и ствола. Рассчитано на эффективное использование как при экстремально низких температурах, так и при тропическом климате.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com