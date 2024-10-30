Дания будет признавать просроченные белорусские паспорта 2 30.10.2024, 14:58

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И выдавать белорусам паспорта иностранцев.

Дания будет признавать просроченные белорусские паспорта. Как пишет Berlingske, об этом сообщил министр иностранных дел страны Ларс Лёкке Расмуссен.

Кроме того, Дания начнет выдачу паспортов иностранцев гражданам Беларуси.

Режим Лукашенко запретил белорусским дипломатическим представителям за пределами страны обменивать просроченные документы, что вынуждает белорусов возвращаться на родину и обращаться в МВД для их замены. Для политических беженцев это создает риск репрессий и, возможно, тюремного заключения. Многие из них решают эту проблему, получая паспорта иностранных граждан.

«Мы обеспечим спокойствие белорусам, которые находятся в Дании, и я очень-очень рад этому. Было бы ужасно, если бы мы сказали некоторым белорусам, находящимся в Дании, что мы сожалеем, но они должны посетить Минск, чтобы продлить свои паспорта, если мы знаем, что это прямой путь в тюрьму», — заявил глава датского МИД.

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