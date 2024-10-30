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Россию накрывает новая волна аварий ЖКХ

  • 30.10.2024, 15:02
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Россию накрывает новая волна аварий ЖКХ

В третьем регионе не смогли запустить отопление после наступления холодов.

Российские регионы столкнулись с чередой коммунальных аварий еще до удара первых сильных морозов. В Новосибирске из-за выхода из строя насосной станции сотни домов остались без отопления при околонулевой температуре на улице. В теплоснабжающей компании «СГК-Новосибирск» сообщили, что от подачи тепла были отключены 470 домов в Заельцовском и Калининском районах. При этом в мэрии города заявили об отсутствии тепла в 640 объектах, пишет The Moscow Times.

По данным городской администрации, на насосной станции произошел гидроудар, в результате которого в 40 домах на шести улицах прорвало внутреннюю систему отопления. Ремонтные бригады уже приступили к сварке труб, а муниципальные спасатели начали откачку воды из подвальных помещений. «Ориентировочное время устранения последствий и восстановления теплоснабжения — до 22:30 сегодняшнего дня, 30 октября. В ближайшие часы часть домов переведут на другие источники теплоснабжения», — заявили в «СГК-Новосибирск».

В мэрии отметили, что температура в отключенных от теплоснабжения зданиях сохраняется на уровне 18–22 градусов. Начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства Новосибирска Дмитрий Зайков, в свою очередь, заявил, что после аварии городскую больницу и часть многоквартирных домов «в кратчайшие сроки» переключили на получение тепла от ТЭЦ-5.

Подключать жилые дома к отоплению в Новосибирске начали с 18 сентября. При этом местные жители жаловались на проблемы с теплом — в некоторых домах батареи оставались холодными до первых чисел октября, писал местный портал NGS.RU.

Двумя днями ранее, 28 октября, в Мурманске для проведения ремонтных работах на семь часов отключали от тепла и горячей воды 44 жилых дома. В местной администрации объяснили это необходимостью обеспечить «надежную и качественную работы систем водного, газового и теплового» оборудования.

До этого в Твери не смогли вовремя подключить к теплоснабжению более 800 жилых домов, а также школы, детские сады и больницы. В администрации города и теплоснабжающей компании «Тверская генерация» объяснили холодные батареи «низким давлением в системе» и обещали устранить неисправность в течение недели. При этом в городе шел ремонт теплосетей, который начался прямо накануне отопительного сезона.

Зимой 2023–2024 годов коммунальные аварии в России приобрели массовый характер. Как подсчитывала «Новая газета. Европа», они произошли в 59 регионах. С отключениями света, воды и тепла в результате аварий столкнулись 1,5 млн россиян. Число аварий выросло в 1,5 раза, а количество пострадавших от них граждан достигло рекорда. Для сравнения: в 2018 и 2020 годах число пострадавших не превышало 800 тыс. человек в год, а в 2019 году их было лишь 300 тыс.

Большинство аварий в России приходится на трубопроводы: прошедшей зимой было зафиксировано более 900 таких случаев. На втором месте аварии на подстанциях — они ломались почти 200 раз, от непогоды аварии происходили в 158 случаях. Примерно такой же показатель и у поломок котельных. По оценке Минстроя, текущая степень износа трубопроводов колоссальная — требуется заменить 60% труб, а Фонд содействия реформированию ЖКХ говорит и вовсе о 70%.

Темп износа жилищно-коммунального хозяйства в России превосходит скорость его модернизации, заявлял вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отмечал, что ЖКХ — «одна из самых отсталых и проблемных» отраслей в стране.

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