Что выгоднее покупать — тушку курицы или разделку? 7 30.10.2024, 15:08

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Белоруска провела эксперимент.

Белоруска провела эксперимент: проверила, чем выгоднее закупаться — целым цыпленком или его разделкой. Она купила тушку, разделила ее на части, каждую отдельно взвесила и подсчитала, сколько бы они стоили при покупке в магазине. В конце девушка сравнила две цены — за тушку и разделку. Результатами она поделилась в TikTok, пишет «Зеркало».

Блогерша купила целого цыпленка-бройлера, он завесил 2,1 килограмма и стоил 13 рублей 20 копеек. Дома она разделала тушку — на филе, голени, бедра, крылья, суповой набор. Потом девушка взвесила все части отдельно и подсчитала, сколько бы она за них заплатила, если бы покупала в магазине в таком виде.

Вот ее подсчеты:

• филе — 643 грамма, стоимость — 8,02 рубля при цене за килограмм в 12 рублей 46 копеек;

• голени — 278 грамм, стоимость — 2,15 рубля при цене за килограмм в 7 рублей 72 копейки;

• бедра — 312 грамм, стоимость — 3,02 рубля при цене за килограмм в 9 рублей 67 копеек;

• крылья — 225 грамм, стоимость — 1,73 рубля при цене за килограмм в 7 рублей 70 копеек;

• суповой набор — 633 грамма, стоимость — 2,53 рубля при цене за килограмм в 4 рубля.

Итого за всю разделку надо было бы заплатить в магазине 17 рублей 45 копеек. Выгода с одной тушки цыпленка составила 4 рубля 25 копеек.

— Если покупать для большой семьи несколько куриц, то выгода будет еще больше и значительнее, — сделала вывод блогерша.

В комментариях не все согласились с тиктокершей. Например, некоторые хозяйки отмечали, что они предпочитают употреблять только филе, а суповые наборы у них никто не ест. Выходит, что за эти части будет переплата. Часть зрителей делали акцент на том, что на разделку тушки уходит время, куда проще купить готовые части в магазине — не придется возиться. Но были комментаторы, которые действовали по схеме, предложенной автором видео.

Вот несколько отзывов от зрителей:

«Невыгодно. Мне надо будет купить пять таких цыплят, а то и больше. Также представьте, что надо разделать одну тушку, а если их пять или больше, то затраты времени больше. Я делаю либо только крылья, либо только голени или филе. Лучше все равно покупать отдельно филе, отдельно крылья и голени — и больше, и проще. Поэтому я всего беру по два килограмма, я не могу сказать, что дорого. За 2 кг крыльев отдаю 12 рублей, за 2 кг голени — на пару рублей дороже, а 2 кг филе стоят до 20 рублей. Но надо брать размороженное мясо, в замороженном виде это дороже».

«Мне невыгодно, так как я не ем спинку и крылышки, поэтому только разделка».

«Попу, жир и шкуру с филе я не ем. Мне выгоднее брать мясо — филе, бедра, крылья, голени. Выгода получается в том случае, если ничего не выбрасывать, да и время и силы на разделку уходят».

«Я в интернете как-то видела, как суперхозяйка неделю кормила семью одной курицей. Даже шкура шла в еду: на рулеты, как начинка в картофельные зразы, просто поджаривала на курином жире шкурки до хрустящести, перемешивала их с жареным луком (как начинка сойдет)».

«Не понимаю людей, которые готовы экономить этих 4−15 рублей в месяц, но берут кредиты и переплачивают в разы больше, годами платят».

«Всегда покупаю четыре, шесть или восемь кур, разделываю и складываю в холодильник. Тогда всегда есть что пожарить, сварить, на мангале приготовить на природе».

«Я показывала в TikTok курицу старую — весила 4,5 кг, за нее отдала 14 рублей. Фарша с нее получилось 4 кг и хороший концентрированный бульон с мясом для первых блюд. Это очень выгодно, я уже много лет так беру».

«Вот гультаев налетело! А мы, деревенские, еще и три месяца растим эту курочку, а потом разделываем».

«Я уже несколько лет так делаю: покупаю 10 кур и пару килограмм свинины. Потом в течение месяца беру только хлеб, батон, молоко, кефир и крупы».

«Мы на семью покупаем четыре курицы, делим на части, и нам на месяц хватает. Выгода получается 15−22 рубля».

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