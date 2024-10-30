Москва и Кавказ против России Алексей Копытько

30.10.2024, 15:14

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Алексей Копытько

Несколько важных акцентов.

Мы продолжаем собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили. По состоянию на 21 октября в нашей базе есть 76 637 человек, по которым есть полные сведения, и 400 имен, где есть какие-то расхождения. За неделю количество признанных в России потерь выросло на 1001 единицу.

Российский проект «Медиазона» и российская служба BBC по состоянию на 25 октября давали цифру в 75 382 человека.

Не устаю повторять, что это наименьшие потери убитыми. Эти цифры не показывают реальную численность потерь (которая в разы больше), но позволяют улавливать некоторые тенденции. Итак – несколько акцентов.

В Ростове убитые наемники заполнили кладбище

1. Ряд новостей из Ростовской области. Местные СМИ сообщили, что кладбище «Ростовское», открытое в 2019 году, заполнено на 98%. Сейчас планируют открыть новое на 80 тысяч захоронений. Спрашивать «а что произошло?» не будем, только отметим интересный факт.

Активисты осмотрели одно из кладбищ в регионе и нашли более 80 бесхозных захоронений солдат. Это около 5% от общего количества публично выявленных потерь. Учитывая, что Ростов был одним из пионеров поднятия выплат наемникам, подобных захоронений может оказаться значительно больше, потому что людей набирали отовсюду.

Информация о 44 убитых поступила из Калмыкии. Это сразу увеличило количество известных потерь на 25%.

Цена войны для России потихоньку проступает. Игры с корейцами – не от хорошей жизни.

Как Россия привлекает солдат

2. Традиционная рубрика «Москва и Кавказ против России». Столица и регионы Северного Кавказа участвуют в войне декоративно.

За неделю в Дагестане – 3 убитых (регион сполз на 23 место по количеству зафиксированных потерь в абсолютных числах), в Чечне – 0, в Ингушетии – 0, в Кабардино-Балкарии – 0.

В Москве – 2.

Татарстан – 54. За саммиты БРИКС в Казани и прочие плюшки для местных бонз платят кровью наемников.

3. За четыре недели (с 23 сентября по 21 октября) количество публично признанных российских потерь убитыми составило 4 658. Если отбросить старые (около 800 человек), то по минимальным подсчетам российская армия теряет 3,5 – 3,8 тысячи человек убитыми в месяц. Эту цифру можно смело умножать на два.

Кремль решил до выборов в США не объявлять новую волну массовой мобилизации, а максимально применять различные полускрытые меры для пополнения армии. Как сделают с мобилизацией – увидим уже совсем скоро.

Лидеры по количеству убитых в абсолютных числах

Краснодарский край – 3 223 бойца,

Башкортостан – 3 132,

Татарстан – 2 957,

Свердловская область – 2 783,

Пермский край – 2 453,

Московская область – 2 436,

Челябинская область – 2 291,

Самарская область – 1 861,

Иркутская область – 1 787,

Саратовская область – 1 778.

Алексей Копытько, «Телеграм»

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