Глава МИД Польши анонсировал изменения в правила выдачи карты поляка
- 30.10.2024, 15:23
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Из-за ситуации в Беларуси и РФ.
Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что закон о карте поляка необходимо изменить из соображений национальной безопасности. По его словам, это связано в том числе с деятельностью «враждебных Польше служб», сообщает Portal Samorządowy.
Сикорский заявил, что необходимость внести изменения в закон о карте поляка назрела в связи с «политической ситуацией», прежде всего в Беларуси и РФ. Нужно четко определить критерии, дающие право на получение этого документа, прежде всего ради национальной безопасности, утверждает глава польского МИД.
Министр сообщил, что с 2008 года по 30 сентября 2024-го было выдано почти 215 тысяч решений о предоставлении карты поляка. Этот документ, который обеспечивает своему обладателю ряд бонусов в Польше, популярен в странах бывшего СССР, и интерес к нему значительно возрос после российского вторжения в Украину — особенно среди жителей Украины, Беларуси и РФ.
«В связи с политической ситуацией, особенно в последних двух странах, растет необходимость внесения изменений в закон о карте поляка, чтобы четко определить критерии, дающие право на ее получение, — прежде всего ради нашей безопасности», — объяснил Сикорский.
По его словам, административные органы, уполномоченные рассматривать заявления на получение карты поляка, «сталкиваются со все более серьезными угрозами».
«Одним из ключевых вопросов является возможность для враждебно настроенных к Польше служб создать практически любое досье соискателя [на получение карты поляка]», — заявил глава МИД Польши.
Сикорский подчеркнул, что польские консулы и чиновники должны иметь возможность адекватно реагировать, чтобы карта поляка не стала «пробелом в миграционных процедурах».