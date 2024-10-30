Глава МИД Польши анонсировал изменения в правила выдачи карты поляка 30.10.2024, 15:23

2,162

Радослав Сикорский

Фото: Getty Images

Из-за ситуации в Беларуси и РФ.

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что закон о карте поляка необходимо изменить из соображений национальной безопасности. По его словам, это связано в том числе с деятельностью «враждебных Польше служб», сообщает Portal Samorządowy.

Сикорский заявил, что необходимость внести изменения в закон о карте поляка назрела в связи с «политической ситуацией», прежде всего в Беларуси и РФ. Нужно четко определить критерии, дающие право на получение этого документа, прежде всего ради национальной безопасности, утверждает глава польского МИД.

Министр сообщил, что с 2008 года по 30 сентября 2024-го было выдано почти 215 тысяч решений о предоставлении карты поляка. Этот документ, который обеспечивает своему обладателю ряд бонусов в Польше, популярен в странах бывшего СССР, и интерес к нему значительно возрос после российского вторжения в Украину — особенно среди жителей Украины, Беларуси и РФ.

«В связи с политической ситуацией, особенно в последних двух странах, растет необходимость внесения изменений в закон о карте поляка, чтобы четко определить критерии, дающие право на ее получение, — прежде всего ради нашей безопасности», — объяснил Сикорский.

По его словам, административные органы, уполномоченные рассматривать заявления на получение карты поляка, «сталкиваются со все более серьезными угрозами».

«Одним из ключевых вопросов является возможность для враждебно настроенных к Польше служб создать практически любое досье соискателя [на получение карты поляка]», — заявил глава МИД Польши.

Сикорский подчеркнул, что польские консулы и чиновники должны иметь возможность адекватно реагировать, чтобы карта поляка не стала «пробелом в миграционных процедурах».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com