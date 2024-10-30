Индийские банки стали отказываться от работы с Россией 30.10.2024, 15:30

Вслед за китайскими и турецкими.

Ужесточение американских финансовых санкций, из-за которого от работы с Россией стали массово отказываться банки Китая, Турции и других «дружественных» стран, ударило по операциям с еще одним крупным торговым партнером Кремля.

Банки Индии опасаются участвовать в торговых сделках с РФ, сообщил посол России в Нью-Дели Денис Алипов. Индийские кредитные организации, имеющие связи с США, «обеспокоены вторичными американскими санкциями», посетовал он.

Москва, по словам Алипова, надеется на решение проблемы на уровне БРИКС. «Важно, чтобы Россия, Китай, Индия, Южная Африка <…> имели равное право голоса в решении мировых экономических вопросов», — сказал Алипов (его цитирует Bloomberg).

Для решения платежных проблем на состоявшемся в Казани саммите БРИКС президент РФ Владимир Путин предлагал запустить альтернативную долларовой систему платежей. По задумке Кремля она могла бы включать аналог SWIFT, механизмы транзакций в цифровых активах, а также сырьевую биржу и даже собственную валюту, прототип которой Путин торжественно продемонстрировал гостям.

Однако заинтересовать лидеров БРИКС Кремлю не удалось. В итоговой декларации саммита они согласились лишь «обсудить» и «изучить» российское предложение, а по итогам двусторонних переговоров ни председатель КНР Си Цзиньпин, ни президент Турции Реджеп Эрдоган не сообщили о решении, которое бы разблокировало банковские платежи.

Проблема системы платежей БРИКС, которую лоббирует Путин, в том, что в реальности она «никому не нужна, кроме самой России и разве что Ирана», констатирует Янис Клюге, научный сотрудник германского Института проблем международной безопасности.

«Она лишь создает дополнительные расходы и риски. Даже Россия не отказывалась от доллара до тех пор, пока ее не принудили, и по-прежнему полагается на доллар и евро для 20% внешней торговли», — указывает Клюге.

Индия стала вторым крупнейшим торговым партнером России после начала войны с Украиной и вторым по объемам покупателем российской нефти после Китая. Однако наладить ответные поставки индийских товаров в РФ за два года Кремлю так и не удалось: импорт из Индии составляет ничтожные $4,2 млрд в год и по-прежнему отстает от европейского, хотя тот находится на минимумах с конца 1990-х (2,5 млрд евро в августе, по данным Евростата).

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