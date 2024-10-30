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Skoda представила мощный заряженный кроссовер для семьи

  • 30.10.2024, 15:36
Skoda представила мощный заряженный кроссовер для семьи

Kodiaq RS получил 265-сильный турбомотор и спортивную подвеску.

Линейку Skoda Kodiaq 2025 пополнила заряженная версия RS. Спортивный кроссовер поступит в продажу с весны. Его подробности раскрыли на официальном сайте чешского автопроизводителя.

Новый Skoda Kodiaq RS оснастили 2,0-литровым бензиновым турбомотором на 265 л. с. и 400 Нм. Дизельной модификации в линейке больше не будет.

С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 6,3 с, а максимальная скорость составляет 232 км/ч. Это самый быстрый бензиновый кроссовер Skoda. Кроме того, новый Skoda Kodiaq RS получил спортивную подвеску с адаптивными амортизаторами и увеличенные тормоза.

От стандартной модели кроссовер Skoda Kodiaq RS отличается черной решеткой, более агрессивными бамперами и обвесом. Стандартными являются 20-дюймовые диски, а сзади видны две выхлопные трубы.

В салоне Skoda Kodiaq RS установлены спортивные руль и кресла. Можно выбрать отделку кожей или алькантарой с контрастным красным декором, а педали украшены металлическими накладками.

Модель будет предлагаться в версиях на 5 и 7 мест. Комплектация Skoda Kodiaq RS расширена — добавлены матричные фары, мощная акустика Canton, электропривод и вентиляция сидений.

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